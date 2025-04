Pix’n Love Games et Aurora Game Studio ravivent la magie de la Super Nintendo avec l’arrivée de Nightmare Busters en cartouche physique !

UNE AVENTURE INCONTOURNABLE SUR SUPER NINTENDO

Amoureux de la Super Nintendo et passionnés de rétrogaming, préparez-vous à un voyage dans le temps direction les années 90 avec une annonce qui devrait réchauffer vos cœurs : Nightmare Busters, le légendaire run’n gun de l’âge d’or des 16 bits, débarque enfin sur cartouche dans une version complète et optimisée !

1995-2025 : 30 ANS D’HISTOIRE

Initialement conçu dans les années 90 par le talentueux duo Christophe Gayraud et Jean-Christophe Alessandri, Nightmare Busters est un shooter à défilement horizontal dans la plus pure tradition des hits arcade. Avec ses sprites géants, son action intense et ses somptueux graphismes 2D, le jeu avait tous les atouts pour devenir une référence du genre sur Super Nintendo. Après des mois de développement et une sortie prévue en 1995, le projet avait malheureusement été annulé — à la grande déception des joueurs de l’époque. Trente ans plus tard, Pix’n Love Games et Aurora Game Studio ressuscitent ce bijou oublié sous la forme d’une nouvelle édition cartouche pour la SNES !

NIGHTMARE BUSTERS : LA VERSION ULTIME

Véritable hommage au jeu d’origine et aux passionnés de la SNES, Nightmare Busters revient dans une version définitive bénéficiant de nombreuses améliorations :

Corrections de bugs critiques

Mode 60Hz optimisé (versions US/NTSC)

Mode 50Hz optimisé (version PAL)

Son stéréo activé par défaut

Nouveaux modes de jeu

Dans le respect de l’esprit des années 90, Nightmare Busters sera disponible en trois versions régionales : Américaine, Européenne et Japonaise. L’occasion parfaite d’admirer les spécificités de chaque région — boîtes, manuels, formats de cartouche — et de revivre l’histoire fascinante du jeu vidéo à l’époque 16 bits.

KICKSTARTER : TRANSFORMER UN RÊVE EN RÉALITÉ

Étroitement lié au projet Nightmare Busters Rebirth, actuellement en développement sur Steam, Nintendo Switch et PlayStation, Nightmare Busters version SNES fera partie intégrante de la prochaine campagne Kickstarter.

Vous souhaitez réserver votre exemplaire ? Rejoignez dès maintenant la page de pré-lancement officielle sur Kickstarter et faites de ce voyage incroyable votre propre aventure !

À PROPOS DE NIGHTMARE BUSTERS REBIRTH

Co-développé par Aurora Game Studio et Pix’n Love Games, Nightmare Busters Rebirth réinvente le titre SNES de 1995 en mêlant graphismes contemporains, gameplay dynamique et un savant mélange de techniques traditionnelles et modernes. Cette toute nouvelle version promet une plongée dans un univers visuel somptueux, avec animations refaites, coop en local, boss gigantesques, système de combos, et une production aux petits soins. Un must pour les amateurs d’action frénétique et de grands classiques revisités.