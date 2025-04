Inazuma Eleven : Victory Road intègre désormais le cross-play et le cross-save entre Xbox, Steam, PlayStation, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, permettant ainsi aux joueurs de concourir et de progresser sur différentes plateformes. Dans le Mode Chronicle, la narration se poursuit avec le retour de personnages emblématiques comme Wunderbear et l’apparition d’un Fei Rune adulte, servant principalement à justifier la reprise des combats de tous les jeux. Par ailleurs, le jeu semble reprendre les éléments EG, et il est évoqué l’existence possible d’un système de gacha pour débloquer des personnages.

Le mode histoire, quoique peu détaillé dans les présentations, continue d’offrir une trame narrative riche, tandis que le mode Compétition annonce un concept nouveau, bien que les informations restent limitées. Les mécaniques de jeu intègrent à nouveau des éléments tels que Miximax, Totem et EG, ainsi qu’un système d’“Awakening” qui enveloppe les personnages d’une aura spéciale. Le jeu propose également un arbre de compétences détaillé, permettant à chaque point de compétence de choisir entre plusieurs techniques pour construire un build personnalisé, et offre la possibilité de combats en 2 contre 2.

L’une des nouveautés majeures est le Kizuna Station, un espace en ligne où le joueur peut créer un personnage original (OC) et personnaliser son propre monde à l’aide des objets décoratifs obtenus dans les différents modes de jeu. Ce lobby multijoueur permet d’étendre l’expérience au-delà de la simple aventure solo.

La sortie de ce titre n’aura aucune version physique et est programmée pour le 22 août 2025 (en France). Inazuma Eleven: Victory Road, désormais prévu pour le 21 août 2025 (au Japon), bénéficiera également d’une édition pour Nintendo Switch 2 en plus de celles annoncées sur PC, PS5/PS4 et Xbox Series. La version Switch 2 du jeu sera compatible avec GameChat et le mode Souris, et recevra par ailleurs de nombreuses mises à jour de contenu gratuites au fil du temps. Les joueurs ayant pris la version Switch 1 pourront passer à la version Switch 2 via une mise à jour payante.