Sting a publié sans préavis le jeu DOKAPON! Sword of Fury sur le Nintendo eShop en Occident. Ce remaster du titre initialement sorti sur PlayStation en 1998 est disponible dès aujourd’hui au prix promotionnel de 19,99€ jusqu’au 7 mai 2025, après quoi il sera vendu au tarif standard de 24,99€.

DOKAPON! Sword of Fury mélange jeu de plateau et jeu de rôle dans une formule propice à l’affrontement amical… ou à la trahison assumée. Le jeu se décrit comme « le jeu de société x RPG ultime pour ruiner les amitiés », dans lequel réussir implique souvent de jouer sale.

Le joueur fait tourner une roue pour se déplacer sur un plateau représentant un vaste monde d’aventure. L’objectif est de vaincre des monstres, acheter des armes, gagner en puissance et battre des boss redoutables. Toutefois, l’objectif final n’est pas de sauver le monde, mais bien de devenir riche, quitte à voler, tricher ou trahir ses compagnons.

Fonctionnalités principales :

RPG tactique et compétitif : combattez des ennemis, montez de niveau, achetez de l’équipement et battez des boss.

: combattez des ennemis, montez de niveau, achetez de l’équipement et battez des boss. Modes de jeu en ligne : possibilité de jouer avec des amis éloignés grâce au mode en ligne.

: possibilité de jouer avec des amis éloignés grâce au mode en ligne. Fonction de sauvegarde automatique : permet de reprendre facilement une partie en cours à tout moment.

: permet de reprendre facilement une partie en cours à tout moment. Paramètres personnalisables :

: Affichage HD avec support écran large. Vitesses de jeu ajustables jusqu’à 5x. Musiques de combat sélectionnables depuis les anciens titres de la série. Réglages de durée de partie, équilibre du jeu, et plus encore.

Accessibilité : les nouveaux venus peuvent activer des avantages pour rendre le jeu plus accessible.

Lancé initialement sur Nintendo Switch au Japon le 1er août 2024, puis sur PC via Steam le 21 janvier 2025, DOKAPON! Sword of Fury s’offre désormais une sortie numérique internationale avec l’ambition de conquérir une nouvelle génération de joueurs. Ce remaster propose une expérience modernisée avec des options de confort avancées, tout en conservant l’esprit chaotique et imprévisible du jeu original. Que ce soit en local ou en ligne, avec de vieux amis ou des rivaux fraîchement rencontrés, le jeu promet des sessions hautes en tensions et en retournements de situation.