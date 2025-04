Développé et édité par Brave At Night, Yes, Your Grace: Snowfall est la suite directe du jeu de gestion de royaume acclamé sorti en 2020. Prévu sur Nintendo Switch courant 2025, le titre se présente aujourd’hui avec une bande-annonce inédite confirmant sa date de sortie sur PC, tout en dévoilant des séquences de gameplay inédites. Ce nouvel opus s’inscrit dans la lignée du premier, tout en étoffant considérablement ses mécaniques et son univers narratif.

Une salle du trône pleine de requêtes, de décisions et de conséquences

Dans Yes, Your Grace: Snowfall, les joueurs incarnent de nouveau un monarque chargé de répondre aux doléances d’une file aléatoire de pétitionnaires. À chaque tour, ces individus – paysans, nobles, soldats ou simples visiteurs – viendront exposer leurs problèmes, leurs requêtes ou leurs besoins.

Il sera alors question de répondre aux attentes minimales pour maintenir l’ordre et la loyauté du royaume, de dépasser ces attentes pour en tirer des avantages supplémentaires, ou bien de les ignorer, quitte à en subir les conséquences. Le joueur devra constamment arbitrer entre le bien du peuple, la stabilité politique, et la santé morale de sa propre famille.

Gestion stratégique des ressources et nouvelles mécaniques

Outre les traditionnels florins et unités de nourriture, le jeu introduit un système de ressources élargi, incluant par exemple des tartes aux fraises ou des pommes de terre, qui prennent une importance stratégique dans les décisions royales. La gestion du temps et l’envoi d’agents sur le terrain font également partie des mécaniques renforcées du jeu. Une nouvelle approche de la résolution des requêtes vient pimenter la formule, avec un système repensé permettant plus de flexibilité, mais aussi des dilemmes plus complexes à résoudre.

Une expérience renforcée par une direction artistique singulière

Graphiquement, le jeu adopte un style pixel art en 2.5D qui gagne en profondeur et en dynamisme. Cette direction artistique soignée, alliée à des animations fluides et expressives, renforce le poids émotionnel de chaque décision et met en valeur l’ambiance dramatique et intimiste du récit. Le jeu plonge ses racines dans un univers inspiré du folklore slave, peuplé de créatures mythiques, de légendes anciennes et de superstitions rurales. Cet arrière-plan culturel confère au jeu une atmosphère unique et renforce le sentiment d’appartenir à un monde ancien et fragile.

Un équilibre fragile entre royaume et famille

Le roi n’est pas seul face aux responsabilités du trône : sa famille occupe une place centrale dans l’expérience narrative. La reine, les filles, les nouveau-nés – tous apportent soutien, moments de tendresse et parfois des préoccupations personnelles qui devront être prises en compte dans les choix du joueur. Un équilibre entre vie publique et privée est à maintenir pour ne pas perdre de vue l’essentiel.

Au-delà des affaires quotidiennes, le jeu introduit des enjeux plus larges : la reconstruction du château, la défense du royaume contre des menaces extérieures, et la formation d’alliances politiques avec d’autres seigneurs. Ces choix influenceront directement les batailles futures, où le joueur jouera un rôle crucial dans la survie de ses troupes et la victoire du royaume.