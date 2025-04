La transition vers le numérique se poursuit dans l’industrie vidéoludique depuis plusieurs années, compliquant la vie des amateurs de supports physiques. Néanmoins, selon les données européennes partagées par The Games Business, les jeux Switch continuent de défier la tendance : environ 80 % des ventes de nouveaux titres sur Nintendo Switch se réalisent encore sur cartouche en Europe, un chiffre quasiment inchangé en 2024.

Si les ventes physiques ont reculé d’une année sur l’autre sur toutes les plateformes, la Switch reste « le pilier du marché retail », souligne The Games Business. Lorsque Nintendo affiche une année calme, comme en 2024, cela pèse directement sur le secteur du jeu en boîte. Malgré un volume global de jeux Switch vendus en baisse (– 1,8 million d’unités au Royaume‑Uni, soit plus que la chute combinée de PlayStation et Xbox), la proportion de ventes physiques n’a pas diminué : pas de basculement massif des consommateurs vers le dématérialisé sur cette console.

Au Royaume‑Uni, les jeux PS5 sont passés de 55 % de téléchargements en 2023 à 64 % en 2024 (hors titres uniquement numériques), une hausse imputable à la nature des sorties : les shooters online et les titres axés multijoueur génèrent souvent plus de téléchargements (Space Marine 2 à plus de 80 % dématérialisé, Helldivers 2 à plus de 90 %). En revanche, les jeux solo et familiaux conservent un fort ancrage physique : Hogwarts Legacy (45 % physique), Assassin’s Creed Mirage (49 %), Resident Evil 4 Remake (45 %), Spider‑Man 2 (54 %), ou encore Astro Bot sur PS5 (55 % au Royaume‑Uni et près de 60 % en Europe).

Les titres annuels de sport montrent une progression plus modérée du dématérialisé : EA Sports FC 25 atteint 62 % de ventes digitales, contre 55 % pour FC 24 ; F1 24 culmine à 70 % versus 69 % pour F1 23 ; WWE 2K24 passe à 64 % contre 61 % pour WWE 2K23. La baisse générale des ventes physiques (– 22 % en Europe en 2024, selon GSD) s’explique donc davantage par un calendrier de sorties moins orienté vers les blockbusters solo et familiaux que par une révolution numérique.

La distribution physique évolue : 80 % des jeux en boîte sont désormais vendus en ligne (mail order), ce qui limite l’impact de la disparition progressive des boutiques spécialisées. Or, le marché retail reste un canal essentiel pour la découvrabilité et le segment premium des consoles, accessoires et bundles, et certaines licences continuent de reposer sur la boîte.

Enfin, Nintendo a déjà indiqué que sur Switch 2, les versions numériques seront moins chères que les versions physiques, reflet à la fois du coût élevé des cartouches et d’une stratégie visant à accompagner la montée en puissance du dématérialisé. Malgré cette évolution tarifaire, le marché européen du jeu en boîte ne montre pas de signe d’abandon imminent de la cartouche : la console reste, en 2025, un bastion de la vente physique.