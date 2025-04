Bandai Namco Entertainment Europe vient d’annoncer la sortie prochaine de BATTLE TRAIN, un roguelite ferroviaire de construction de deck co-développé par Terrible Posture Games, Inc. et Nerd Ninjas LLC. Mélange subtil de roguelite, de construction de deck et de combats de trains explosifs dans le cadre d’un jeu télévisé populaire, le jeu proposera une approche innovante du genre. BATTLE TRAIN sortira le 18 juin sur Nintendo Switch et PC sur Steam.

BATTLE TRAIN est co-développé par Terrible Posture Games, Inc. et Nerd Ninjas LLC, deux studios renommés pour leur maîtrise du genre roguelite. Fondé par le vétéran Joe Mirabello, Terrible Posture Games est à l’origine de grands classiques comme Tower of Guns et MOTHERGUNSHIP, et s’est distingué par ses contributions narratives à des franchises telles que The Walking Dead et Invincible. Nerd Ninjas, aussi à l’aise dans le co-développement que dans la création de propriétés intellectuelles originales, a pour sa part récemment publié le roguelite Rogue Piñatas: VRmageddon, très bien accueilli par la communauté. Fruit de leur énergie créative et de leur expertise et autoproclamé « jeu de duels de trains le plus ridicule au monde », BATTLE TRAIN transfère tous les codes du roguelite sur des rails, au sens propre comme au sens figuré, et demande aux joueurs de créer des lignes pour envoyer des locomotives explosives dans le dépôt ferroviaire adverse. Duels effrénés, embranchements, combats de boss et événements spéciaux : dans un cadre aux enjeux de plus en plus élevés, BATTLE TRAIN propose aux joueurs d’embarquer pour une aventure mémorable.

« Nous sommes montés à bord du projet BATTLE TRAIN dès notre première rencontre avec les équipes créatives et notre premier contact avec ce formidable jeu de construction de deck », explique Karim Farghaly, vice-président senior de l’innovation commerciale et des licences chez Bandai Namco Entertainment America Inc. « Nous avons été particulièrement marqués par les innovations visuelles, le cadre narratif et le mélange des genres de BATTLE TRAIN, qui rassemble tous ces éléments pour créer une expérience explosive exceptionnellement amusante à la rejouabilité infinie. »

BATTLE TRAIN se déroule dans le cadre du plus grand jeu télévisé au monde, où les joueurs incarnent des participants qui affrontent d'autres Champions dans des combats de train. Grâce aux cartes récupérées au fur et à mesure du jeu, ils doivent poser des rails pour débloquer des ressources, protéger leur base et attaquer les structures adverses. Chaque rail coûte de précieuses ressources, mais une fois que le joueur a relié l'une de ses lignes à la base ennemie, il peut envoyer une locomotive bourrée d'explosifs pour un aller simple vers l'enfer. En détruisant toutes les bases de son adversaire, le joueur remporte la manche et obtient de nouvelles cartes permettant de personnaliser son deck, d'améliorer ses trains et plus encore. Il faudra créer un deck imbattable et terrasser tous les rivaux pour devenir le Conducteur-Président Suprême. Les joueurs peuvent d'ores et déjà essayer la démo gratuite du jeu sur Steam®