The Shadow Syndicate est un jeu d’action-infiltration narratif qui nous plonge dans un Brooklyn stylisé des années 30, où l’ambiance noire et les mystères occultes règnent en maître. Développé par le studio indépendant KillaSoft, ce titre promet une aventure sombre et immersive aux allures de polar surnaturel.

Vous incarnez Sam Marlowe, un ancien soldat reconverti en détective privé, pris malgré lui dans une conspiration tentaculaire impliquant des sociétés secrètes, des forces occultes et une menace grandissante qui plane sur la ville. Alors que son mentor disparaît sans laisser de trace, Sam fait équipe avec Elo, la fille du maire, pour remonter la piste d’un réseau sinistre qui manipule Brooklyn depuis l’ombre.

Le cœur de l’expérience repose sur un subtil mélange entre infiltration, action frénétique et enquête à l’ancienne. Grâce à l’Anneau du Sacrifice, un artefact maudit, Sam peut utiliser des pouvoirs surnaturels : se téléporter, étourdir ses ennemis ou les éliminer d’un coup… mais chaque usage renforce une malédiction menaçante. Le joueur devra donc jongler entre puissance et prudence, adaptant ses stratégies à chaque mission.

Entre deux enquêtes, vous pourrez explorer un Brooklyn vivant et stylisé, qui fait office de hub central. Mini-jeux, quêtes secondaires, interactions avec les habitants ou simples parties de blackjack dans des bars clandestins : le jeu propose aussi des moments de respiration émotionnelle pour renforcer son ancrage narratif.

L’enquête se construit comme un véritable puzzle noir. Indices à trouver, interrogatoires, énigmes à résoudre dans un journal interactif : chaque révélation ouvre de nouveaux pans du scénario et éclaire les motivations troubles des factions en présence. Le tout est servi par une direction artistique inspirée de la BD Blacksad, avec ses visuels à fort contraste et ses personnages expressifs.

Disponible sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam, The Shadow Syndicate n’a pas encore de date de sortie officielle. Mais avec une proposition aussi riche, entre action surnaturelle, immersion narrative et esthétique rétro captivante, le titre de KillaSoft a tout pour devenir un futur incontournable du jeu d’enquête noir.