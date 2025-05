Après le succès critique de The Messenger en 2018, le studio indépendant canadien Sabotage Studio revient avec Sea of Stars, un RPG au look rétro profondément inspiré de Chrono Trigger et de Final Fantasy VI. Sorti en août 2023, ce titre est disponible en version boîte et en téléchargement sur Nintendo Switch. Doté d’un pixel art HD-2D somptueux, d’une bande-son signée Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger) et Eric “Rainbowdragoneyes” Brown, et d’un système de combat mêlant timing et stratégie, Sea of Stars promet plus de trente heures d’aventure linéaire, truffée de quêtes secondaires, de mini-jeux et de combats de boss spectaculaires.

Sabotage Studio s’est fait connaître grâce à The Messenger, un platformer salué pour son level design inversant le temps et son gameplay précis. Pour Sea of Stars, l’équipe – un noyau d’une dizaine de personnes – s’est associée à des vétérans du JRPG : Yasunori Mitsuda a composé plusieurs pistes, tandis qu’Eric Brown, qui avait déjà signé la bande-son de The Messenger, assure la continuité du style musical. Cette collaboration donne au jeu une identité sonore à la fois nostalgique et innovante.

Note : Pour des raisons techniques, le jeu a été parcouru en anglais, certains termes peuvent donc être traduit différemment dans le jeu sur vos consoles.

La fin d’une histoire

Vous incarnez Zale et Valere, respectivement guerrier et magicien des Solstice, deux adolescents nés lors d’une éclipse réunissant pouvoirs solaires et lunaires. Chargés d’éliminer le dernier “Dweller” – créature monstrueuse capable de dévorer le monde – ils parcourent îles et donjons de l’archipel d’Obelia Gulf jusqu’à la confrontation finale face au maléfique Fleshmancer.

Le scénario sait ménager ses surprises, cultive l’humour et ne cède pas aux exposés trop longs : les enjeux se dessinent naturellement, à mesure que Zale et Valere interagissent avec les habitants et bâtissent leur légende de Solstice Warriors.

Le monde est divisé en îles reliées par une carte où la navigation se fait d’abord à pied, puis via un navire, et enfin en volant grâce à un sort déverrouillé en cours d’aventure. Chaque donjon, conçu comme un mini-puzzle, intègre leviers, blocs à pousser et mécanique jour/nuit. Les zones sont riches en coffres et secrets accessibles une fois le pouvoir de vol obtenu.

Système de combat

Les affrontements se déroulent directement sur la carte, à l’image de Chrono Trigger, avec des ennemis visibles. Le cœur du système repose sur plusieurs mécaniques clés. Les Locks sont des symboles (feu, glace, physique…) affichés par les ennemis avant leur attaque. Les frapper avec le bon type d’action permet de briser ces verrous, interrompre leur attaque, et créer une ouverture stratégique. Les Boosts actifs interviennent au moment précis d’une attaque ou d’une défense : un court prompt permet alors d’amplifier les dégâts ou d’en réduire l’impact. Ces fenêtres, très brèves, demandent précision et entraînement.

Autre élément crucial : les orbes de mana, générées via les attaques de base. Elles flottent temporairement sur le champ de bataille et peuvent être absorbées, jusqu’à trois fois, afin de renforcer la prochaine compétence utilisée. Enfin, les Ultimates sont des attaques spéciales spectaculaires, dotées de leur propre jauge, infligeant de lourds dégâts. Ce mélange de timing, de gestion de ressources et de stratégie collective confère à chaque affrontement une dimension tactique soutenue, sans jamais sombrer dans la complexité excessive. Même les ennemis standards infligent des dégâts notables, forçant à exploiter les locks et les boosts à bon escient pour survivre.

Le jeu propose également plusieurs mini-jeux. Wheels est un jeu de dés accessible en taverne, opposant deux personnages via un système de cinq roues à verrouiller. Il repose sur un subtil équilibre entre prise de risque et anticipation. Sa progression débloque de nouveaux types de personnages, chacun doté de compétences uniques. Quant à la pêche, simple mais agréable, elle permet de récupérer des ingrédients essentiels pour la cuisine, une activité indispensable pour restaurer santé et mana avant les combats les plus exigeants.

Un bien bel écrin

La jouabilité est fluide, tant en déplacement qu’en combat. Les commandes sont intuitives, les menus clairs, la navigation rapide. Seuls les prompts de boost peuvent sembler trop courts : un léger décalage dans l’animation peut entraîner un échec, mais l’ajout d’un objet relique pour élargir la fenêtre d’action atténue ce problème.

L’OST combine les compositions épiques de Mitsuda – dont on retrouve la patte sur certains thèmes clés –, et les morceaux plus ambiants de Brown. Chaque zone possède son identité musicale : mélodies entraînantes pour les villages, thèmes plus graves ou mystérieux pour les donjons. Les bruitages (vent, eau, épées) sont précis et immersifs, renforçant l’ambiance sans jamais devenir envahissants.

Le pixel art HD-2D dépasse les limites de la SNES par un éclairage dynamique, des animations fluides et des détails raffinés (feuilles qui bougent, éclats de lumière). Les environnements sont riches et variés, chaque zone – cascade, forêt, château mécanique, ruines marines – se distingue par sa palette de couleurs et son style visuel. Les cinématiques d’ultimate sont particulièrement soignées.

La quête principale s’achève en 30 h environ. Pour atteindre le 100 %, comptez une quinzaine d’heures supplémentaires : exploration complète des Solstice Shrines, collecte d’objets, relecture des quêtes secondaires et parties illimitées de Wheels. Les donjons facultatifs et défis de combat prolongent encore l’expérience.