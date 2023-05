Final Fantasy est une licence mythique et très appréciée par les fans de RPG. La série a certes changé avec les années, mais une chose est sûre, c’est que s’il y a un opus qui met tout le monde d’accord, c’est Final Fantasy VI. Dire que le jeu est une pierre angulaire du RPG est un euphémisme. Nous allons en parler plus en détail, mais ce jeu n’a finalement pas tant vieilli que ça. Alors, préparez votre meilleur mécha pour commencer notre aventure, c’est parti pour Final Fantasy VI.

Ce monde fut magique

La guerre des Magi est une guerre qui se déroula 1000 ans auparavant et qui se termina par la fin de la magie dans le monde. Nous sommes donc 1000 ans plus tard, dans un monde qui se retrouve sans magie et qui base toute sa vie autour de la technologie. Plutôt ressemblant à l’ère de la vapeur par exemple. Une technologie très « steampunk ».

Nous vivons l’histoire autour de Terra, une jeune femme un peu particulière. Nous la rencontrons quand elle dirige des méchas de l’armée, cependant elle perd rapidement la mémoire et se rend compte qu’elle était manipulée par l’Empire, car elle sait naturellement contrôler la magie, chose qui est très rare depuis la guerre des Magi.

S’en suit alors la rencontre de nombreux personnages qui vont graviter autour d’elle, du voleur au grand cœur, en passant par le Roi d’une ville et son jumeau, sans parler de l’enfant sauvage. Bref, un tas de personnages plutôt colorés et forts en personnalité.

Par la suite, nous apprenons rapidement que Terra est capable de communiquer avec les chimères, car elle en est une aussi. Au cours de notre histoire un grand méchant est présent, Kefka Palazzo, sous son air rigolo de clown, avec ses vêtements colorés, se cache un réel tyran. Cruel et insensible, son but est de récupérer Terra pour prendre ses pouvoirs. En réalité, c’est peut-être l’un des antagonistes les mieux écrits de l’histoire de Final Fantasy. Il est certes assez simple (il est méchant, voire très méchant), et pourrait presque s’apparenter à un certain dictateur allemand.

La force de Final Fantasy VI, c’est son écriture. Si l’on peut penser dans un premier temps que le seul protagoniste est Terra et que ses amis autour finalement ne poussent que son histoire, il n’en est pas du tout question ici. Chaque personnage est travaillé et chaque personnage a son histoire, si clairement Terra est le fil rouge conducteur, ils sont loin d’être des faire-valoir.

Vous êtes sûr qu’on est en 1994 ?

Après autant d’années, il faut se l’avouer, nous avions un peu peur d’y retourner. Si le souvenir que l’on avait de l’histoire était formidable et le fait que le jeu était placé sur un piédestal, nous soufflions un peu d’avance à l’idée de se replonger dans un jeu de 1994, de surcroit sur Super Nintendo [d’autant plus que votre testeur est loin d’être un fan du rétrogaming, il aime vivre avec l’évolution des jeux vidéo].

Mais force est de constater que nous sommes toujours face à une pièce maitresse de l’ère 16 bits ! C’est incroyable ce qu’ils ont fait avec leurs moteurs de l’époque. La fameuse HD-2D, bien mise en avant chez Square Enix s’est clairement inspiré du travail de FF6, et nous osons même dire que le jeu n’en aurait pas besoin. Alors, certes, le jeu a obtenu un travail plus fin qu’à l’époque, mais le jeu n’est pas du tout dénaturé. Ils ont réussi à rendre le jeu plus joli sans justement retoucher à l’essence même du titre. Les assets sont globalement magnifiques, un travail particulier a été fait sur la perspective et sur les plans. Vraiment, se dire que le jeu date de 1994 est bluffant.

Les scènes marquantes visuellement comme l’opéra sont toujours aussi belles à vivre, que ce soit avec la version moderne des musiques que le travail visuel de profondeur. Vraiment, jouer à Final Fantasy VI en 2023 n’est pas compliqué visuellement. Surtout qu’il faut aussi le dire, sur une Switch Oled en portable c’est un bonheur, le Pixel Remaster n’a pas dénaturé le titre en le mettant en 16/9, bien au contraire. On notera quand même que sur une grande TV, la version docker est tout de même un peu dur visuellement, mais c’est normal.

De l’intelligence dans le jeu

Le jeu est juste incroyable en termes de gameplay. Quand le jeu démarre, les premiers combats sont classiques, on craint un peu de retomber dans le système ATB très classique, chaque personnage peut faire son attaque, sa petite magie, utiliser des objets. Mais en réalité c’est loin d’être le cas, les précédents Final Fantasy nous montraient l’utilisation de Job, qui changeait complètement le style de chaque personnage. Ici, chaque héros a son gameplay. Alors, certes ; si on se contente du strict minimum, ils vont tous pouvoir attaquer, utiliser un objet et avoir une technique spéciale. Mais le tout est tellement logique par rapport à l’histoire de chaque personnage… Si on prend par exemple Sabin, c’est un guerrier d’art martial, donc du corps à corps et pour utiliser ses techniques il faut… faire des hadokens et autres techniques de jeux de combat. Ils vont être affichés en haut de l’écran et il faut alors appuyer sur les touches dans l’ordre.

Alors oui, c’est du « gadget » ces petits gameplays, mais c’est rafraichissant et encore une fois il faut se replacer dans le contexte, pour l’époque c’était incroyable d’avoir autant de diversité, puis c’est encore une fois intelligemment fait. Tout est parfaitement en lien avec l’histoire et la personnalité de chaque personnage.

L’histoire est aussi intelligemment faite, et le jeu n’hésitera pas à scinder votre groupe plus d’une fois. À vous de vivre du coup l’histoire un peu dans l’ordre que vous voulez, vous finirez bien évidemment au même point, mais pas forcément. Le jeu regorge d’évènement qui ne peut se déclencher qu’à un moment précis pour un personnage précis, le choix de votre équipe est crucial. De nos jours si vous voulez débloquer des choses dans les jeux, il faut acheter des DLC. À l’époque, il suffisait de bien chercher, vous aurez par exemple deux personnages supplémentaires à recruter. Si vous souhaitez découvrir 100% du jeu il est presque indispensable d’utiliser un guide, mais nous ne pouvons que vous conseilliez de faire le jeu pour la première fois de manière innocente.

Un sacré remaster

La version Pixel Remaster nous apporte aussi des conforts de gameplay, alors pour une première fois, nous vous conseillons quand même de profiter du jeu en classique sans utiliser ces options, mais par la suite vous pouvez clairement apprécier de vous mettre un petit XP x4, Argent x4, mais vous pouvez aussi faire en sorte de n’avoir aucun XP (sacré défi là quand même …). Mais l’option la plus cool, c’est sûrement de pouvoir couper les combats aléatoires et encore plus cool c’est faisable juste en appuyant sur le joystick droit. Il y a possibilité d’augmenter un peu la vitesse en combat qui, au passage, reproduit la dernière action effectuée, c’est en quelque sorte un mode auto.

La version Remaster nous ajoute aussi d’autres options en plus du confort comme énoncé précédemment. Nous pouvons mettre un filtre visuel pour rendre le jeu avec un aspect analogique, on a un choix de typo moderne ou pixelisé, mais surtout la possibilité d’avoir les musiques d’origine, ou celles retravaillées. Le travail d’ailleurs est magnifique sur les musiques.

Conclusion 9.4 /10 C’est compliqué de parler de Final Fantasy VI sans aller trop dans le détail, mais nous n’avons pas envie de vous gâcher l’histoire. Cependant, s’il n’y a qu’un Final Fantasy à faire dans cette compilation Pixel Remaster c’est bien le 6. Si vous ne l’avez jamais fait, c’est alors la meilleure version pour apprécier le titre. Le jeu n’a clairement pas pris une ride en 2023 et possède des idées de gameplay et de réalisation visuelle incroyable. Le jeu mérite toujours son titre de l’un des meilleurs RPG qui n’a jamais existé et encore une fois en 2023 le jeu est toujours aussi agréable à faire. LES PLUS Un chef-d’œuvre de réalisation

