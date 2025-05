Au premier trimestre 2025, Nintendo affiche des résultats contrastés : si les ventes de la Switch poursuivent leur déclin (-36 % sur un an), les jeux continuent de briller, avec plusieurs titres franchissant des caps historiques. Entre les débuts remarqués de Donkey Kong Country: Returns HD, les records de Super Mario Party: Jamboree ou la progression constante de Mario Kart 8 Deluxe vers le titre de jeu le plus vendu de tous les temps, la firme japonaise démontre une fois de plus la force de ses licences.

Hardware Nintendo Switch :

1,26 million de consoles expédiées ce trimestre (-36 % vs 2024), portant le total à 152,12 millions depuis son lancement.

de consoles expédiées ce trimestre (-36 % vs 2024), portant le total à depuis son lancement. Prévisions : 4,5 millions d’unités attendues sur les 12 prochains mois.

d’unités attendues sur les 12 prochains mois. Répartition des ventes : OLED (62 %), base (21 %), Lite (17 %).

Performances des jeux :

Donkey Kong Country: Returns HD démarre fort avec 1,27 million d’unités, devenant le 2ᵉ meilleur vente de la franchise (10,74 millions toutes versions confondues).

démarre fort avec d’unités, devenant le de la franchise (10,74 millions toutes versions confondues). Super Mario Party: Jamboree : 1,31 million vendus ce trimestre (total : 7,48 millions ), devenant le jeu le plus rapide de la série et bientôt 3ᵉ du classement historique.

: vendus ce trimestre (total : ), devenant le et bientôt 3ᵉ du classement historique. Mario Kart 8 Deluxe : 850 000 unités vendues (total : 68,2 millions ). Avec la version Wii U, le cumul atteint 76,66 millions , approchant le record de Wii Sports (écart : 6,24 millions ).

: unités vendues (total : ). Avec la version Wii U, le cumul atteint , approchant le record de Wii Sports (écart : ). Zelda: Echoes of Wisdom : 180 000 ventes supplémentaires (total : 4,09 millions ), dépassant Oracle of Ages/Seasons et A Link Between Worlds.

: ventes supplémentaires (total : ), dépassant Oracle of Ages/Seasons et A Link Between Worlds. Mario & Luigi: Brothership : 130 000 ventes ce trimestre (total : 1,97 million ), en passe de dépasser Superstar Saga (2,15 millions).

: ventes ce trimestre (total : ), en passe de dépasser Superstar Saga (2,15 millions). Pokémon Scarlet/Violet : 26,79 millions vendus au total, devenant le 2ᵉ meilleur vente de la saga, devant Sword/Shield. La série principale dépasse 100 millions de jeux sur Switch.

Autres chiffres clés :

31,43 millions de jeux Switch distribués ce trimestre, portant le total à 1,39 milliard (ratio : 9 jeux par console ).

de jeux Switch distribués ce trimestre, portant le total à (ratio : ). Mise à jour Nintendo 3DS : 392,23 millions de jeux vendus au total (dont 270 000 sur l’année fiscale). Mario Kart 7 reste le plus vendu (18,99 millions).

Les 10 titres Switch first-party les plus vendus, également mis à jour pour la période se terminant le 31 mars 2025, ont été révélés :

Mario Kart 8 Deluxe – 68,20 millions Animal Crossing : New Horizons – 47,82 millions Super Smash Bros. Ultimate – 36,24 millions The Legend of Zelda : Breath of the Wild – 32,81 millions Super Mario Odyssey – 29,28 millions Pokemon Ecarlate / Pokemon Violet – 26,79 millions Pokemon Épée / Pokemon Bouclier – 26,72 millions The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom – 21,73 millions Super Mario Party – 21,16 millions New Super Mario Bros. U Deluxe – 18,25 millions

Le communiqué de Nintendo :

En examinant l’activité Nintendo Switch pour l’exercice fiscal complet (avril 2024 à mars 2025), les ventes des titres sortis au cours de cet exercice ont progressé régulièrement, avec Super Mario Party Jamboree vendant 7,48 millions d’unités, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom vendant 4,09 millions d’unités, et Paper Mario: The Thousand-Year Door vendant 2,10 millions d’unités. De plus, nous avons observé des ventes stables pour les titres sortis jusqu’à la fin de l’exercice précédent, avec Mario Kart 8 Deluxe vendant 6,23 millions d’unités (pour un total cumulé de 68,20 millions d’unités). Grâce à ces facteurs, le nombre total de titres millionnaires au cours de cet exercice a atteint 24, incluant des jeux d’autres éditeurs.

Les ventes de matériel se sont élevées à 10,80 millions d’unités (une baisse de 31,2 % en glissement annuel), et les ventes de logiciels à 155,41 millions d’unités (une baisse de 22,2 % en glissement annuel).

Les ventes de matériel et de logiciels ont diminué par rapport à l’exercice précédent, où elles avaient été largement portées par The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (sorti en mai 2023) et Super Mario Bros. Wonder (sorti en octobre 2023). Malgré cela, les ventes restent stables pour une plateforme entrant dans sa neuvième année.

En ce qui concerne notre activité numérique pour notre plateforme de jeu vidéo dédiée, les ventes numériques ont totalisé 326,0 milliards de yens, en baisse de 26,5 % sur un an, principalement en raison d’une diminution des ventes des versions téléchargeables des jeux physiques sur Nintendo Switch.

Dans le domaine du mobile et des licences, le chiffre d’affaires de cet exercice a baissé de 27,0 % sur un an pour atteindre 67,6 milliards de yens, en raison d’une diminution des revenus liés au film The Super Mario Bros. Movie, sorti en avril 2023.

Au final, le chiffre d’affaires global s’est élevé à 1 164,9 milliards de yens, dont 890,0 milliards de yens réalisés hors du Japon (76,4 % du total), et le bénéfice d’exploitation a atteint 282,5 milliards de yens. Des revenus financiers de 56,1 milliards de yens et d’autres facteurs ont conduit à un bénéfice ordinaire de 372,3 milliards de yens et un bénéfice attribuable aux actionnaires principaux de 278,8 milliards de yens pour la période.

Notre nouveau système de jeu, Nintendo Switch 2, sortira le 5 juin 2025. Nintendo Switch 2 succède à Nintendo Switch et propose un écran plus grand et plus réactif offrant une expérience de jeu plus fluide, de nouvelles manettes Joy-Con magnétiques, ainsi qu’une puissance de traitement et des performances graphiques améliorées qui ouvrent la porte à de nouvelles façons de jouer.

Pour les logiciels, nous prévoyons de sortir Mario Kart World et Nintendo Switch 2 Welcome Tour en même temps que le matériel, ainsi que The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition, qui améliorent les jeux originaux. D’autres éditeurs prévoient également de sortir une grande variété de titres. Nous visons à accélérer l’adoption de la plateforme en travaillant à étendre les ventes de matériel et de logiciels en communiquant l’attrait unique de Nintendo Switch 2 et en sortant continuellement de nouveaux jeux. Avec Nintendo Switch 2, les utilisateurs pourront profiter de jeux exclusifs ainsi que de jeux compatibles provenant de Nintendo Switch.

Pour Nintendo Switch, nous prévoyons de sortir Pokémon Legends: Z-A fin 2025 et Metroid Prime 4: Beyond au cours de 2025. D’autres éditeurs prévoient également de sortir de nombreux nouveaux titres. Nintendo Switch est appréciée par de nombreuses personnes dans le monde, et nous nous efforcerons de maintenir l’engagement en introduisant de nouveaux jeux en plus des titres existants.

Nos prévisions financières pour le prochain exercice sont un chiffre d’affaires de 1 900,0 milliards de yens, un bénéfice d’exploitation de 320,0 milliards de yens, un bénéfice ordinaire de 380,0 milliards de yens et un bénéfice attribuable aux actionnaires principaux de 300,0 milliards de yens.

Les taux de change supposés pour les principales devises sont de 140 yens pour un dollar américain et 155 yens pour un euro.

Pour les besoins de nos prévisions financières pour le prochain exercice, les taux de droits de douane américains en vigueur le 10 avril 2025, heure de l’Est des États-Unis, sont maintenus tout au long de l’exercice. Des changements dans ces taux pourraient affecter nos prévisions financières. Nous continuerons de surveiller la situation pour répondre aux changements des conditions du marché.

Selon Nintendo, les ventes de la Switch 2 devraient atteindre 15 millions d’unités dans le monde d’ici la fin de l’année fiscale en cours, qui se terminera en mars 2026. Parallèlement, Nintendo pense pouvoir atteindre 45 millions de jeux Switch 2 vendus dans le même laps de temps.

Il semble que Nintendo soit confiant dans le fait que la Switch 2 sera un succès dès son lancement, mais ce chiffre est également inférieur à ce que les analystes prévoient. Quoi qu’il en soit, si Nintendo atteint les 15 millions d’unités vendues au cours de la première année fiscale, la Switch 2 deviendrait la console de jeu le plus rapidement vendue de tous les temps.

Il convient également de noter que si la Switch 2 atteint les 15 millions d’unités vendues au cours de la première année, cela correspondrait à ce que la Switch a fait au cours de sa première année fiscale, avec des données allant de 11 à 14,86 millions d’unités. Pour mettre les choses encore plus en perspective, 15 millions d’unités vendues battraient les ventes de toute la durée de vie de la Wii U, qui s’élevaient à 13,56 millions.