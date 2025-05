Nintendo semble introduire une nouvelle approche de distribution physique avec l’arrivée des Game Key Cards, un format hybride entre cartouche et code de téléchargement. Portant le nom de code “POTION”, ces nouvelles cartes suscitent déjà beaucoup de curiosité et certaines interrogations parmi les joueurs, surtout face aux bouleversements qu’elles pourraient engendrer dans les habitudes de consommation sur Nintendo Switch 2.

Voici les éléments essentiels à connaître sur ces fameuses Game Key Cards :

Fonctionnement indépendant du Nintendo eShop : bien que le téléchargement d’un jeu soit nécessaire, les Game Key Cards ne sont pas liées au compte Nintendo. Cela signifie qu’un joueur pourra revendre la carte après utilisation, contrairement aux codes traditionnels à usage unique.

Accessibles même hors des régions disposant d’un eShop : ces cartes permettent de télécharger un jeu où que vous soyez , à condition d’avoir accès à Internet pour l’activation initiale. Ce fonctionnement assure une compatibilité plus universelle, notamment pour les territoires peu couverts par les services de Nintendo.

Validation numérique requise : le jeu ne peut être téléchargé que si la Game Key Card est insérée dans la console . Cette carte contient une signature numérique qui authentifie la possession du jeu, ce qui renforce la sécurité du système sans nécessiter une connexion permanente.

Une fois téléchargé, le jeu fonctionne comme une cartouche standard : après l’installation et la validation initiale, aucune connexion Internet n’est nécessaire pour jouer, un compromis bienvenu entre le physique et le numérique.

Cependant, cette initiative ne va pas sans critiques. Le terme de “cartouche 0GB” est apparu pour désigner ces cartes qui, en théorie, ne stockent pas le jeu directement, mais permettent simplement son téléchargement. Certains joueurs redoutent un glissement vers le “physique sans le physique”, où l’objet acheté ne contiendrait plus le logiciel lui-même, mais une simple clé d’accès.

Le cas de Tamagotchi Plaza, un jeu léger (environ 2,2 Go) distribué intégralement sur cartouche classique, prouve qu’il est encore possible d’opter pour des supports physiques complets, même à l’ère de ces nouvelles Game Key Cards. Cela dit, les jeux vendus à 70€ ou plus, voire 80€, font craindre que des éditeurs privilégient ce nouveau format plus économique à produire, au détriment de la conservation pure et simple du jeu.

En toile de fond, une rumeur évoque également un piratage de données chez Arc System Works, dans lequel des détails sur les Game Key Cards auraient émergé. Rien n’a été officiellement confirmé à ce jour, mais cela pourrait expliquer la récente fuite d’informations.