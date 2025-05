Tech manufacturer JSAUX enrichit son catalogue d’accessoires pour la Nintendo Switch 2 avec un nouveau produit pensé pour les joueurs nomades et les setups de bureau : la Foldable 4‑Channel Joy‑Con Charging Dock, disponible dès aujourd’hui au prix de 36,99 $.

Cette station de charge se distingue par son format ultra‑plat et léger, pouvant accueillir jusqu’à quatre Joy‑Con simultanément. Deux ports USB‑C, situés de part et d’autre de l’appareil, offrent une grande flexibilité : que vous préfériez poser la station à plat ou la déployer à un angle de 45 ° grâce à son support intégré, la recharge de vos manettes reste simple et rapide.

Côté sécurité, JSAUX a intégré des circuits de protection contre la surcharge et les surtensions, garantissant une alimentation fiable et sans risque pour vos contrôleurs.

Un écosystème d’accessoires complet à l’approche du lancement

En prévision de la sortie de la Switch 2, prévue le 5 juin, JSAUX a déjà dévoilé plusieurs de ses nouveautés :

JoyVerse Series Dual Joy‑Con Grip : une poignée ergonomique avec port USB‑C pour jouer en continu tout en rechargeant.

Joy‑Con All Arounder – GripCase with Travel Cover : un étui compact pouvant accueillir trois cartes de jeu, qui se transforme en grip avec batterie intégrée pour un confort maximal.

ModCase for Switch 2 : un boîtier protecteur alliant solidité et modularité pour personnaliser votre console.

EnergyFlow Joy‑Con Charging Dock : une station lumineuse RGB capable de recharger jusqu’à quatre Joy‑Con 2 simultanément.

Avec cette Foldable 4‑Channel Joy‑Con Charging Dock, JSAUX confirme son engagement à fournir des solutions pratiques et design pour accompagner la prochaine génération de joueurs Nintendo.