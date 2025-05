Le studio New Star Games a annoncé la publication d’une nouvelle mise à jour pour la version Nintendo Switch de New Star GP. Cette mise à jour, déjà disponible au téléchargement, apporte plusieurs options visant à améliorer les performances du jeu, tout en corrigeant certains bugs.

Parmi les nouveautés notables, une option permet désormais de débloquer le framerate. Une fonctionnalité qui, selon certains utilisateurs resetera, pourrait indiquer que les développeurs préparent déjà le terrain pour la Nintendo Switch 2. En effet, la future console de Nintendo est annoncée comme rétrocompatible avec les jeux Switch, ce qui pourrait permettre à New Star GP de tirer parti du nouveau matériel pour offrir une expérience plus fluide.

Just letting you know that we've just updated the Switch version of New Star GP with some extra performance improvement options and bug fixes. pic.twitter.com/Ua6isX9Dtp

— New Star Games (@newstargames) May 9, 2025