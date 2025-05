À l’approche de la sortie de la Nintendo Switch 2, prévue pour le 5 juin 2025, Nintendo a levé le voile sur une série de mises à jour gratuites qui amélioreront plusieurs jeux déjà disponibles sur Switch. Ces optimisations permettront aux joueurs de profiter d’une meilleure expérience graphique et de nouvelles fonctionnalités sur leur future console, sans coût supplémentaire.

Au programme : graphismes améliorés, meilleure fluidité, prise en charge du HDR (avec téléviseurs compatibles) et fonction GameShare sur certains titres, pour jouer plus facilement entre amis, en local ou en ligne. Ces mises à jour seront automatiquement disponibles pour les joueurs possédant déjà ces titres sur leur compte Nintendo. Il suffira de télécharger les patchs via une connexion Internet dès le lancement de la Switch 2.

Voici la liste complète des 12 jeux concernés et les nouveautés à attendre dès le jour du lancement de la Switch 2 :

ARMS

Visuels optimisés pour l’écran de la Switch 2 et les téléviseurs haute résolution

Meilleure fluidité, y compris à 3 joueurs ou plus

Support du HDR

Big Brain Academy: Brain vs. Brain

GameShare : jusqu’à 4 joueurs en mode Fête

Partage local ou en ligne via GameChat

Captain Toad: Treasure Tracker

Visuels optimisés + HDR

GameShare : deux joueurs peuvent explorer tous les niveaux ensemble

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

GameShare : jusqu’à 4 joueurs sur 34 jeux

Partage local ou en ligne via GameChat

Game Builder Garage

Visuels optimisés

Support de la fonction souris des Joy-Con 2

New Super Mario Bros. U Deluxe

Visuels optimisés pour la Switch 2

Pokémon Écarlate / Pokémon Violet

Visuels optimisés

Meilleure fluidité pendant l’exploration et les combats

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Visuels optimisés + meilleure fluidité

HDR sur Bowser’s Fury

GameShare : Jusqu’à 4 joueurs dans 3D World Deux joueurs dans Bowser’s Fury (Mario et Bowser Jr.)



Super Mario Odyssey

Visuels optimisés + HDR

GameShare : deux joueurs peuvent jouer ensemble (Mario + Cappy)

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Visuels optimisés + HDR

The Legend of Zelda: Link’s Awakening