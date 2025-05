Et si Nintendo ravivait une autre perle oubliée de la Nintendo DS ? Après avoir redonné vie à Another Code via une superbe compilation sur Switch, le géant japonais semble bien décidé à poursuivre l’exhumation du catalogue de Cing, le regretté studio d’aventure graphique. Un nouveau dépôt de marque pour Hotel Dusk: Room 215 vient d’être repéré au Japon… et il soulève bien des espoirs.

Un dépôt de marque inédit, pas un simple renouvellement

Ce dépôt, enregistré le 9 mai 2025 et publié le 19 mai, concerne spécifiquement le titre occidental Hotel Dusk: Room 215, un détail qui a immédiatement attiré l’attention. En effet, au Japon, le jeu est connu sous le nom de Wish Room: Angel’s Memory, dont Nintendo détient déjà la marque jusqu’en 2026. Le dépôt de cette nouvelle appellation n’est donc pas une simple précaution juridique, mais bien une initiative inédite, qui pourrait indiquer un retour en bonne et due forme de la licence.

Un précédent suggère d’ailleurs que cette hypothèse est tout sauf farfelue : Nintendo avait procédé de la même façon avec Another Code, en déposant sa version occidentale cinq ans avant d’annoncer Another Code: Recollection, la compilation regroupant les deux jeux DS et Wii, brillamment remasterisés pour la Switch.

Hotel Dusk, un chef-d’œuvre narratif inadapté depuis 2007

Sorti en 2007 sur Nintendo DS, Hotel Dusk: Room 215 est un jeu d’aventure à l’ambiance unique, mêlant mystère, polar noir et narration immersive. On y incarne Kyle Hyde, un ex-flic désabusé devenu représentant de commerce, qui atterrit dans un hôtel chargé de secrets… et d’ombres de son passé. L’un des aspects les plus marquants du jeu résidait dans sa présentation graphique rotoscopée et dans l’usage novateur de la DS tenue à la verticale, façon livre.

Son succès d’estime, couplé à une aura de jeu culte, lui valut une suite en 2010 sur DS : Last Window: The Secret of Cape West. Ce fut malheureusement le dernier jeu du studio Cing, qui ferma ses portes la même année, faute de rentabilité.

Comme Another Code, Hotel Dusk repose sur des fonctionnalités spécifiques à la DS : double écran, micro, gyroscope, écran tactile… Autant d’éléments qui rendent improbable un simple portage. Si Nintendo prépare quelque chose, il s’agirait donc d’un véritable remake, adapté aux capacités de la Switch et, pourquoi pas, de la future Switch 2.

L’idée d’une compilation regroupant Hotel Dusk et Last Window est également dans l’air, d’autant plus que les deux jeux partagent un univers, une direction artistique et le même protagoniste. Ce serait une suite logique après Another Code: Recollection, qui a su conquérir critiques et joueurs en début d’année.

Le retour de Cing, par la grande porte ?

Même si le studio Cing n’existe plus, plusieurs anciens membres avaient participé à la refonte d’Another Code, en collaboration avec Nintendo et les développeurs actuels. Il n’est donc pas impossible que cette dynamique se poursuive ici, dans un respect fidèle de l’œuvre d’origine, mais remise au goût du jour. Si ce projet voit le jour, il offrirait une seconde chance à l’un des plus beaux représentants du roman graphique interactif sur console portable. Et vu la passion des fans pour cette série, Hotel Dusk pourrait bien enfin trouver le public plus large qu’il mérite.

Rien n’est encore officiel, mais les indices s’accumulent. Nintendo semble bel et bien prêt à ressusciter l’héritage de Cing, et Hotel Dusk: Room 215 pourrait être le prochain sur la liste. À l’heure où la Switch 2 se profile, un tel retour serait un choix judicieux, mêlant nostalgie, mystère et redécouverte. Pour les amateurs de récits sombres, d’enquêtes intimistes et de jeux à ambiance, l’attente ne fait que commencer…