Depuis qu’ININ Games a acquis les droits d’édition de Shenmue III l’année dernière, les signaux se multiplient autour d’un potentiel portage sur consoles Nintendo. Après quelques indices laissant penser à une arrivée sur la Switch, l’éditeur ravive aujourd’hui les spéculations avec un nouvel indice… et cette fois, c’est la Switch 2 qui semble au cœur des discussions.

C’est via un post publié sur BlueSky qu’ININ Games a partagé une image de la couverture du magazine EDGE de 2019 consacrée à Shenmue III, saluant au passage son esthétique. Un geste anodin ? Peut-être pas. Dans les commentaires, un utilisateur a profité de l’occasion pour poser la question brûlante : « Quand le jeu sortira-t-il sur Xbox et Switch 2 ? ». La réponse de l’éditeur, aussi laconique qu’intrigante, a été : « Je vous tiendrai au courant ».

Ce n’est en aucun cas une annonce officielle, mais le choix de mots laisse penser qu’un projet pourrait être dans les cartons. D’autant plus que la puissance de la Switch actuelle aurait pu freiner un portage technique de ce jeu ambitieux, initialement sorti en 2019 sur PS4 et PC. À l’heure où la Switch 2 se profile comme une console bien plus performante, l’hypothèse d’un portage tardif mais techniquement possible devient crédible.

Pour rappel, Shenmue III poursuit l’histoire de Ryo Hazuki, un jeune pratiquant d’arts martiaux déterminé à venger son père assassiné. Dans ce troisième chapitre, Ryo explore la Chine rurale à la recherche du mystérieux Miroir du phénix, un artefact ancien au cœur d’une conspiration. L’univers du jeu mêle scènes d’action, énigmes, exploration, mini-jeux et vie quotidienne dans des villages pittoresques. Le jeu propose un rythme lent et contemplatif fidèle à l’ADN de la série, avec des combats en temps réel et un fort accent mis sur l’ambiance et l’immersion.

Lancée en 1999 sur Dreamcast, la saga Shenmue a marqué l’histoire du jeu vidéo avec son approche cinématographique avant-gardiste. Son second épisode est sorti en 2001, mais il a fallu attendre 2018 pour retrouver les deux premiers volets en version remasterisée. L’année suivante, Shenmue III sortait enfin, grâce à une campagne de financement participatif très suivie. Mais à ce jour, la série n’a jamais été portée sur console Nintendo.

Si ININ Games travaille effectivement à un portage de Shenmue III sur Switch 2, il s’agirait d’une première historique pour la licence, et d’une belle opportunité pour toucher un nouveau public. En attendant une confirmation officielle, les fans peuvent continuer à rêver d’un Ryo Hazuki jouable en mode portable — avec, pourquoi pas, une compilation complète des trois épisodes à l’horizon.