Le mois de mai bat son plein, le temps est plutôt clément, nous laissant du temps pour profiter du beau temps avec ses amis… À moins que vous préfériez rester à la maison pour jouer à la console ? Ou pour combiner les deux, peut-être que vous profitez de la portabilité de la console pour jouer à la console dehors ? Quoi qu’il en soit, voici notre sélection des meilleures promotions sur l’eShop. Outre le très beau Sea of Stars disponible à vingt euros, voici cinq pépites, qui, nous l’espérons (sincèrement !), saura garnir votre bibliothèque de jeux.

Cat Quest III

13,99€ au lieu de 19,99€

Cat Quest III est de nouveau en promotion (comme Cat Quest II) ! L’aventure féline est actuellement sur l’eShop au prix de 13,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 14 juin.

Vous aimez les chats ? L’humour ? Les pirates ? Ces trois choses ? Alors n’hésitez pas, car Cat Quest III coche toutes les cases ! Cat Quest III est un beau action-RPG qui vous offrira de belles heures de jeux. Notre testeuse lui avait mis la note de 7,7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Dead Cells

12,49€ au lieu de 24,99€

Nous continuons avec un jeu français habitué des promotions, et quel jeu ! Dead Cells est actuellement sur l’eShop au prix de 12,49€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 13 juin.

Dead Cells est une pépite, un must have pour les fans de metroidvania et une référence dans l’industrie vidéoludique. Que ce soit son gameplay nerveux et exigeant, son level design de qualité, sa direction artistique maitrisée, son énorme contenu… Dead Cells est pafait et c’est pourquoi notre testeur lui avait mis la note (très haute) de 9 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Bubble Ghost Remake

14,99€ au lieu de 19,99€

Sorti en mars… Et déjà en promotion ! Bubble Ghost Remake est disponible sur l’eShop à 14,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 17 juin.

Bubble Ghost est un jeu sorti en 1987 et qui a connu un magnifique remake pour débarquer sur notre Nintendo Switch. Nous avons un superbe puzzle-platformer qui ravira les fans de la première heure (et ceux qui ont connu la version GameBoy) mais aussi les néophytes ! Notre testeur lui avait mis la note de 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Thronebreaker: The Witcher Tales

4,99€ au lieu de 19,99€

The Witcher 3 est en promotion… mais aussi cette petite pépite. Thronebreaker: The Witcher Tales est disponible sur l’eShop au prix de 4,99€ (seulement !) au lieu de 19,99€ jusqu’au 25 mai (ce dimanche).

Thronebreaker: The Witcher Tales est un spin-off réussi, un jeu de rôle conséquent à l’écriture soignée avec une très belle durée de vie ! Nous avons là un superbe jeu, disponible à sept euros, que notre testeur avait noté 9 sur 10 aussi !

Vous pouvez lire notre test ici.

Promenade

8,49€ au lieu de 24,99€

Promenade est disponible sur l’eShop au prix de 8,49€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 4 juin.

Promenade est un platformer 2D à la direction artistique toute douce qui ravira vos yeux. Avec un level design soigné, un gameplay simple mais très agréable, et une durée de vie de minimum quinze heures, autant vous dire que Promenade est un must have. Si vous cherchez une belle expérience pleine de couleur à petit prix, nous vous conseillons vivement ce jeu ! Notre testeur lui avait mis la note de 8,4 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.