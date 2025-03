Tel un revenant, Bubble Ghost revient hanter notre Nintendo Switch… Et dans ce cas, qui est-ce qu’on appelle ? Les joueurs de l’original et les nouveaux joueurs ! Préparez votre plus jolie bulle et prenez votre souffle, c’est parti pour le Remake de Bubble Ghost !

Qui c’est qu’on appelle ?

Bubble Ghost, voilà un nom qui devrait faire frémir les joueurs ayant eu la joie de posséder un Atari ST (mais aussi une Game Boy). Revenons rapidement sur les origines de ce titre, mettant en scène, comme son nom l’indique, une bulle et un fantôme ! Quel est le lien entre les deux, nous direz-vous ? Eh bien, il s’agit d’une idée du développeur Christophe Andréani pour un jeu qu’il a programmé (en solo) pour l’Atari ST. Après avoir conçu l’animation d’une bulle, il a eu envie de proposer un jeu de réflexion où l’idée était d’utiliser la souris pour déplacer un personnage/objet, afin de déplacer cette bulle à travers des niveaux remplis de pièges et de piques en tout genre. De sèche-cheveux, l’objet est devenu un fantôme, qui de par son intangibilité pouvait traverser les murs et compter sur son souffle pour diriger la jolie bulle dans la bonne direction.

De par son inventivité, le jeu a connu une adaptation sur la quasi-totalité des ordinateurs de l’époque (Amiga, Amstrad, Commodore 64, PC avec MS-DOS et même chez Apple). Mais son plus gros « fait d’arme » est d’avoir également été porté sur Game Boy ! Il s’agit d’ailleurs du tout premier jeu français à avoir été adapté sur la portable de Nintendo… et a ainsi éprouvé les nerfs de toute une génération de joueurs.

Mais alors que l’on pensait le petit fantôme tranquille en train de buller, voilà que 38 ans plus tard il revient faire des siennes sur tous les supports ! Cette fois, c’est un jeune studio indépendant espagnol, Nakama Game Studio, qui s’y colle. Mais attention, on parle désormais d’un Remake et pas d’un « simple » Remaster…

En effet, ce nouvel opus de Bubble Ghost (très justement sous-titré Remake), propose une histoire un chouïa différente et surtout plus creusée que le jeu original. En effet, notre fantôme a désormais une identité et l’on en apprend un peu plus sur sa vie passée. Le fantôme, c’est (c’était) un célèbre inventeur appelé Heinrich Von Schinker qui vivait dans son château avec sa bien-aimée Sofia, dans le nord de l’Angleterre. Mais voilà, la guerre fait rage et Heinrich doit monter au front face à l’envahisseur… Le temps passe, la guerre s’achève et Heinrich rentre enfin chez lui… mais sous la forme d’un esprit… Aux côtés d’une mystérieuse bulle qu’il peut déplacer avec son souffle, il va devoir affronter ses propres inventions devenues incontrôlables et les animaux qui vivaient avec lui dans le château avec sa femme… Guider la bulle vers la liberté et retrouver la douce Sofia est désormais son seul objectif, et c’est à vous qu’il incombera de l’aider à remplir cette quête !

Ça va buller !

Ceux qui ont connu le jeu original comprendront alors que l’histoire a connu une véritable évolution. En effet, on passe du fantôme dont le but est de faire sortir la bulle d’un château à une quête empreinte d’un peu d’amour et d’un cheminement complètement différent… Mais commençons par le Remake, nous reviendrons sur le Remaster après (car oui, il y a bien un Remaster du jeu de 1987).

Le Remake propose donc un tout nouveau mode histoire, aux graphismes entièrement revus. Le petit fantôme a désormais une petite bouille bien sympathique, et l’histoire est contée via des animatiques et des séquences un peu façon bande dessinée. Ce petit plus et ces ajouts donnent une profondeur un peu plus intéressante à l’histoire (même si l’ensemble reste mignonnet), le but que poursuit notre fantôme est un peu plus clair et colle peut-être davantage aux motivations des joueurs d’aujourd’hui.

Outre l’histoire qui a diamétralement changé, c’est également le déroulement du jeu qui a subi une refonte en profondeur. On dirige toujours le fantôme avec le stick gauche et on doit faire avancer la petite bulle en soufflant dessus avec le bouton A. Plus on appuie longtemps, plus on souffle fort, et bien évidemment, des pressions plus brèves occasionneront des expirations plus légères. De par son statut d’ectoplasme, Heinrich peut traverser les murs et les différents obstacles qui parsèment les niveaux, et il peut s’orienter dans 8 directions différentes pour souffler et orienter la bulle dans le bon axe avec les boutons L et R. Une dernière touche (par défaut le bouton X) permet à notre fantôme de faire un 180° en instantané (une fonctionnalité fort intéressante une fois bien maîtrisée). Pour simplifier encore un peu la donne, le jeu propose trois modes de jeu (Assisté — mais pas tant que ça, Normal — et plutôt compliqué, et enfin Héroïque — pour la crème de la crème).

N’ayez pas peur de débuter avec le mode assisté, car le niveau de jeu devient assez vite très élevé. La particularité de ce mode est de proposer une orientation automatique du fantôme autour de la bulle en fonction de votre position (comme c’était le cas sur Game Boy à l’époque). Cette fonctionnalité bienvenue peut s’activer et se désactiver à loisir durant la partie et s’avère salvatrice dans les passages les plus délicats. L’autre grande nouveauté par rapport à l’original, c’est la taille des niveaux ! Le jeu original proposait une succession de salles/tableaux qui prenaient la taille de l’écran et qu’il fallait quitter pour passer à la pièce suivante. Ici, les tableaux sont plus nombreux et s’enchaînent avant de pouvoir quitter complètement une zone. De plus, il faudra parfois compter sur des ennemis un peu plus retors qui n’hésiteront pas à vous poursuivre ! Autant vous dire que la maîtrise du souffle et de l’orientation de la bulle demanderont un petit temps d’apprentissage (et que l’on appréciera le mode assisté dans ce genre de situation lors de nos premières parties). Outre la taille des niveaux, il faudra également compter sur certaines énigmes à résoudre, s’appuyant généralement sur des interrupteurs à activer ou des câbles à relier entre eux avec votre souffle… Mais aussi… des affrontements contre des boss ! (et croyez-nous, certains sont loooin d’être faciles, mode assisté ou non !)

Attention cependant, même si vous pouvez évoluer librement dans les niveaux, il ne faudra pas rester loin de votre bulle trop longtemps, sous peine de la faire exploser de solitude ! On pourra donc se permettre quelques incursions loin de la bulle pour évaluer la suite du niveau (ou récupérer un collectable caché dans un recoin), mais il faudra vite revenir auprès de notre chère bubulle pour ne pas avoir à se refaire l’intégralité du niveau. Là encore, le mode assisté se veut légèrement plus accessible en proposant quelques points de contrôle, évitant ainsi d’avoir à reprendre depuis le début !

Soufflez dans la bulle !

S’étendant sur 5 niveaux ayant chacun un thème différent, comptez sur une bonne douzaine d’heures pour espérer voir le bout de l’aventure (si votre patience n’arrive pas à bout avant !). Outre ses nombreux collectables donnant des indications supplémentaires sur l’univers du jeu et l’histoire, vous pourrez également compter sur 39 succès à débloquer !

Mais les défis ne s’arrêtent pas là, car les développeurs ont également intégré un « panthéon » qui permet de comparer ses résultats avec ceux d’autres joueurs en ligne ! Un tableau des scores mondial en quelque sorte, une façon de briller comme dans les salles d’arcade mais face à des adversaires du monde entier… Une bonne façon aussi de trouver de la motivation à se replonger dans le jeu pour conserver sa place à la tête du classement. Croyez-nous, les places sont chères et entièrement méritées !

Outre les collectables, les succès et le panthéon, le jeu propose également un mode speedrun pour chronométrer ses parties, et aussi et surtout une version remasterisée du jeu d’origine !

Et oui, le jeu de 1987 (1990 pour la version Game Boy) est également présent. Vous pourrez donc tenter de franchir les 35 salles pour faire sortir la bulle du château, mais en bénéficiant des graphismes entièrement refaits à neuf. Ça fait plaisir de replonger dans le jeu d’origine avec des graphismes et des musiques remises au goût du jour. On en vient presque à penser que ce mode Original est un bon moyen d’appréhender les différentes mécaniques du jeu sans trop souffrir, comparé au Remake qui est d’une difficulté vraiment redoutable avec ses ennemis et ses combats contre les boss.

Si l’on devait reprocher quelque chose à ce Remake, c’est bien sa difficulté… Ce qui est un peu paradoxal, car le Bubble Ghost original était déjà réputé pour cela. En effet, la difficulté fait partie de l’essence même de ce titre, mais on réalise en rejouant à l’original que les développeurs ont réussi à faire encore plus « fort » avec le Remake, et il faut vraiment faire preuve d’une énorme maîtrise de soi pour ne pas jeter la manette (ou pire, sa console) par terre, après un souffle un tout petit peu trop fort qui a provoqué l’explosion de la bulle juste avant la fin du niveau… dur dur ! Des petits points de contrôle supplémentaires auraient été appréciables, surtout dans les combats contre les boss (on vous a dit comme ils étaient compliqués ?), mais en même temps, cela reviendrait un peu à trahir l’esprit du jeu que certains(e)s ont connu à l’époque. Quant aux plus jeunes, ils découvriront les plaisirs de la frustration lorsque l’on progresse dans un jeu vidéo !

Pour le reste, c’est clairement un sans-faute. Visuellement, nous sommes sous le charme du design de Heinrich et du travail effectué sur les décors et les environnements. Encore une fois, ce n’est pas un simple Remaster, mais bel et bien un Remake avec de nombreux ajouts ! Le son n’est pas en reste, et la musique d’ambiance est de qualité, comme certains bruitages (on pense par exemple aux cris du singe dans un certain niveau) qui s’avèrent parfaits pour immerger le joueur dans cette quête, assez originale, qui vise à pousser une bulle hors d’un château (mais aussi à retrouver son amour perdu…).

Bubble Ghost Remake est disponible sur l’eShop pour 19,99 euros.