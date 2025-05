À l’approche de la sortie très attendue de la Nintendo Switch 2, prévue pour le 5 juin 2025, de nouvelles estimations révèlent que la console pourrait connaître l’un des plus gros lancements de l’histoire vidéoludique au Japon. Nintendo a déjà annoncé viser 15 millions de ventes dans le monde durant la première année fiscale de la console, mais les chiffres régionaux commencent à se préciser, notamment grâce aux résultats des loteries de précommande japonaises.

Selon une analyse combinant plusieurs sources, environ 1,2 million de consoles Switch 2 pourraient être disponibles au lancement rien qu’au Japon. Ce chiffre est basé sur deux éléments principaux :

– Les deux loteries My Nintendo Store organisées pour les précommandes japonaises, qui ont permis à 799 413 personnes d’obtenir un exemplaire.

– Une estimation de 428 257 unités supplémentaires allouées à des détaillants japonais tels qu’Amazon Japan, Yodobashi Camera et d’autres enseignes majeures.

En totalisant ces deux groupes, on arrive à 1 227 670 unités prévues pour le jour de lancement, un chiffre colossal si l’on compare aux 333 000 Switch vendues au Japon lors de sa première semaine en 2017. Une progression spectaculaire, bien que la demande risque de dépasser largement l’offre initiale.

Les résultats des loteries donnent également un aperçu plus précis des allocations par version. Lors de la deuxième loterie du My Nintendo Store, seulement 6,6 % des participants ont obtenu la version Mario Kart World (en japonais), 3,3 % pour le modèle standard japonais, et 62,3 % pour la version multilingue. Cela suggère une stratégie d’allocation en faveur de la version multilingue pour répondre à la demande internationale.

La première loterie aurait distribué 517 987 unités, et la seconde 281 426, représentant environ 54 % du volume de la première vague. Ensemble, elles totalisent donc les 799 413 unités attribuées par Nintendo pour son propre store, en complément des stocks chez les revendeurs.

Ces chiffres restent des estimations basées sur les taux de réussite aux loteries et les données de précommande disponibles, mais ils donnent une idée solide de l’ampleur du lancement à venir. Si les projections se confirment, la Switch 2 signera le plus gros lancement de console jamais vu au Japon, dépassant celui de ses prédécesseurs et de la concurrence.

Le rendez-vous est donc fixé au 5 juin pour découvrir si Nintendo parviendra à répondre à une demande mondiale déjà très forte. Restez connectés pour suivre les ventes réelles et les premiers retours sur la console.