La Switch 2 cartonne en Chine malgré l’absence de lancement officiel : plus de 330 000 précommandes via JD.com

Alors que la Nintendo Switch 2 ne bénéficie pour l’instant d’aucune sortie officielle en Chine continentale, cela n’a pas empêché les joueurs chinois de se mobiliser en masse pour s’en procurer un exemplaire. Grâce à la plateforme de e-commerce JD.com, l’un des poids lourds du marché chinois, plus de 330 000 précommandes ont déjà été enregistrées via un système d’importation parallèle.

Depuis le 22 mai 2025, JD.com propose en effet la console via sa boutique phare basée à Hong Kong. Les produits sont donc authentiques, mais proviennent de revendeurs tiers plutôt que de canaux officiels agréés par Nintendo. Ce type d’importation, bien que non souhaité par la firme japonaise, n’est pas illégal, et représente souvent le seul moyen pour les joueurs chinois d’obtenir rapidement du matériel Nintendo.

Parmi les cinq packs Switch 2 proposés à la vente — affichés à 3 889 RMB (environ 540 USD) — c’est le bundle avec Mario Kart World qui domine largement les ventes, avec 270 000 précommandes à lui seul. JD.com propose une réduction de 400 RMB (55 USD) une fois l’identité de l’acheteur vérifiée, une méthode destinée à lutter contre la revente à grande échelle et les comportements spéculatifs.

La plateforme a également mis en place des mesures anti-scalping supplémentaires, notamment une priorité d’expédition accordée aux clients ayant acheté des produits Nintendo depuis 2017. Ces acheteurs privilégiés devraient recevoir leur console le jour même du lancement mondial, le 5 juin 2025.

Le prix attractif proposé par JD — aligné sur le tarif de Hong Kong (environ 485 USD après réduction) — contraste fortement avec les habitudes du marché chinois, où les produits Nintendo sont généralement vendus bien au-dessus de leur prix conseillé. Cette initiative a donc été perçue comme une opportunité rare et a provoqué une ruée sur les précommandes.

Malgré cette forte demande, JD.com reste vigilant face aux comportements abusifs. La plateforme a d’ailleurs annoncé une opération baptisée « 打牛行動 » (« Opération Anti-Scalping ») pour identifier et bloquer les utilisateurs suspects — notamment ceux achetant en masse pour revente, ou utilisant des moyens techniques pour passer les systèmes de réservation.

Pour rappel, Nintendo n’a encore rien annoncé officiellement concernant un éventuel lancement de la Switch 2 en Chine continentale, où l’environnement réglementaire reste complexe. Toutefois, l’engouement massif autour de ces précommandes montre clairement qu’une demande existe et qu’un marché potentiel conséquent attend l’arrivée officielle de la nouvelle console.

Avec plus de 330 000 unités réservées en quelques jours, la Switch 2 démontre qu’elle peut séduire même là où Nintendo n’est pas encore présent. Une preuve de plus de la popularité mondiale de la marque, et un signal fort pour un futur lancement officiel en Chine.