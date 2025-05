Meta Publishing et 1M Bits Horde ont annoncé l’arrivée prochaine de Nested Lands sur Nintendo Switch. Prévu pour plus tard cette année, ce jeu de rôle médiéval sombre et exigeant promet une expérience complète mêlant construction, survie, gestion et exploration, jouable en solo ou en coopération en ligne.

Dans Nested Lands, un fléau dévastateur a transformé le royaume en un territoire cauchemardesque. Les anciennes contrées paisibles sont désormais peuplées de bandits déchaînés et de fous contaminés, et la moindre faiblesse peut vous coûter la vie. Le monde est sans pitié, et l’espoir est devenu une denrée rare. Vous incarnez un survivant parti de rien, dont l’objectif est de bâtir une colonie capable de résister à l’hostilité permanente du monde extérieur.

La construction de votre village est au cœur de l’expérience. Vous devrez affecter vos villageois à des tâches spécifiques pour produire des ressources, fabriquer des outils, ériger des bâtiments et renforcer vos défenses. Le système de jeu repose sur une gestion sociale poussée et une liberté d’organisation qui vous permet de modeler votre colonie à votre image, tout en faisant face à des défis constants. De nombreux bâtiments sont améliorables, et des centaines d’objets peuvent être créés ou personnalisés.

Vos décisions auront un impact réel sur l’évolution de votre communauté. Recruter des survivants, assurer leur sécurité, maintenir la cohésion sociale, gérer les maladies et affronter les éléments naturels comme l’hiver rigoureux seront autant de défis majeurs à surmonter. Ignorer certains besoins fondamentaux, comme la médecine ou les réserves alimentaires, peut entraîner la ruine de tout ce que vous avez bâti.

Le monde ouvert de Nested Lands est vivant et dynamique, rempli d’événements aléatoires qui vous forcent à constamment réagir. Chaque action est scrutée, chaque choix a ses conséquences, et votre réputation pourra évoluer au fil de vos décisions. Allez-vous devenir un chef respecté ou un tyran craint par vos pairs ? Cette dimension morale renforce la tension d’un univers déjà marqué par l’insécurité permanente.