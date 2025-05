La Nintendo Switch 2 arrive à grands pas, et avec elle une vague de nouveaux accessoires officiels et tiers. Si la manette Pro officielle s’annonce comme une valeur sûre, son tarif avoisinant les 90€ pourrait rebuter certains joueurs. Heureusement, PowerA entre dans la danse avec une alternative plus abordable : la manette Advantage Wired Controller, conçue spécifiquement pour la nouvelle console hybride de Nintendo.

Vendue à 39,99 dollars, cette manette filaire mise sur des caractéristiques techniques solides pour séduire les joueurs exigeants, à commencer par la présence de sticks analogiques à effet Hall. Cette technologie utilise des capteurs magnétiques sans contact, permettant une meilleure précision, une sensation plus fluide et une durée de vie accrue. C’est un atout de taille à l’heure où de nombreux utilisateurs redoutent encore les problèmes de « drift », un fléau bien connu des possesseurs de Joy-Con.

La manette Advantage ne s’arrête pas là. Elle embarque deux boutons mappables à la volée, accessibles sans passer par les menus système, ce qui peut offrir un réel avantage en jeu. PowerA y a également intégré un bouton « C », destiné à activer rapidement certaines fonctions GameChat, ainsi que des commandes audio directement sur la manette. L’utilisateur peut ainsi ajuster le volume de son casque, couper le micro ou changer de mode EQ (Standard, Bass Boost, Immersive) sans interrompre sa partie.

Côté confort, PowerA promet une ergonomie soignée et un design léger, pour des sessions de jeu prolongées sans fatigue. La manette est livrée avec un câble USB-C détachable de 3 mètres, assurant une belle liberté de mouvement. Elle dispose également d’un port jack 3,5 mm pour brancher un casque, et d’anneaux anti-friction autour des sticks pour des mouvements plus souples.

Toutefois, cette alternative plus économique implique quelques concessions. La manette ne propose ni vibrations HD, ni gyroscope, ni lecteur NFC pour les amiibo, et elle ne fonctionnera pas avec les jeux exclusivement pensés pour les Joy-Con. Ces limitations seront à prendre en compte par les joueurs selon leurs besoins et leurs habitudes de jeu.

Le design général de cette manette évoque celui de la Pro Controller de Nintendo, avec plusieurs styles et coloris disponibles. Elle se destine donc à ceux qui cherchent une option plus durable, sans sacrifier le confort ni exploser leur budget. Pour ceux qui craignent un retour des problèmes de dérive sur Switch 2, cette manette PowerA pourrait bien être la meilleure option au lancement.

La sortie de la Nintendo Switch 2 est prévue pour le 5 juin 2025, et de nombreux accessoires seront disponibles dès le premier jour. Nintendo proposera ses propres produits officiels, y compris la manette Pro, une caméra, de nouveaux amiibo, ainsi que divers étuis et protections d’écran. Mais pour ceux qui cherchent une solution fiable, précise et accessible, la manette PowerA Advantage a de sérieux arguments à faire valoir, surtout dans un contexte où les prix des accessoires ont connu une hausse liée aux nouvelles taxes à l’importation.