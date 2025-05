Faisons un petit tour des sorties annoncées sur Nintendo Switch !

My Little Puppy vous mettra dans les poils d’un welsh corgi d’ici la fin de l’année.

Snif snif… cette odeur… Un jour, alors que Bong-gu dort paisiblement au paradis des chiens, une odeur plus que familière le réveille de sa sieste. Snif snif… C’est papa ! Même si l’odeur est légère, il en est certain : c’est celle de son papa, qu’il attend depuis des années. Plus heureux que jamais, Bong-gu s’échappe du paradis des chiens et se lance à la recherche de son maître. Malheureusement, de nombreux dangers l’attendent sur la route. Tout comme son père l’avait autrefois trouvé par miracle, c’est au tour de Bong-gu de venir à sa rencontre.

Bong-gu parviendra-t-il à revoir son papa ?

Mr Sleepy Man est un jeu de plateforme en 3 dimensions vous permettant d’incarner un somnambule qui met le bazar partout où il passe. Le jeu est annoncé sur Nintendo Switch pour cette année encore.

RE: Fresh vous permettra d’incarner un robot qui devra réparer sa ville après une terrible tempête, le jeu devrait sortir pour le 12 Juin 2025 sur Nintendo Switch

Courez, sautez et accélérez à travers des décors chaleureux ! Vous devez remettre la ville en état et venir en aide à ses adorables habitantes et habitants. Découvrez une communauté soudée de robots et d’animaux et faites preuve d’héroïsme dans cette charmante aventure solarpunk.

Leftovers KO ! est un jeu d’animation de boxe inspiré par la série Punch-Out!! et dessiné à la main dans lequel vous affronterez des restes peu appétissants qui veulent en découdre avec vous. Mettez la pâtée à vos aliments non consommés et découvrez leur secret ! Il devrait sortir très prochainement sur Nintendo Switch.

Kemono Teatime est un simulateur de serveur de thé. Vous dirigerez un café (qui sert du thé), créer des nouvelles infusions et séduire de nouveaux clients avec vos créations… Le jeu devrait arriver cette année encore !

Farming Simulator: Signature Edition sortira sur Nintendo Switch 2 cet hiver ! Cette version Signature proposera une expérience spécifique aux capacités de la nouvelle console hybride de Nintendo !

Soma, sorti initialement en 2015, débarquera enfin sur Nintendo Switch (1 et 2) cette année. Imaginé par les créateurs d’Amnesia: The Dark Descent, SOMA, mêle science-fiction et horreur sous les vagues de l’océan Atlantique. Lutter pour assurer votre survie dans un monde hostile vous conduira à vous interroger sur votre propre existence.

NBA Bounce est annoncé pour le 26 Septembre 2025. Il s’agit d’un jeu de basket familial qui vous permettra de créer votre propre personnage en Super Deformed et même d’incarner les mascottes des équipes de NBA !

Garfield Kart 2: All You Can Drift est annoncé pour 2025 sur Nintendo Switch Faites rugir vos moteurs, Garfield vous attend sur la ligne de départ ! Incarnez l’un des 8 personnages cultes de l’univers de Garfield, préparez vos karts, personnalisez votre look et lancez-vous dans des courses effrénées.

Deep Under est un Visual Novel dans lequel une simple virée camping entre amis vire au cauchemar… la sortie est prévue cette semaine ! (30 Juin 2025)

Instants, un voyage captivant qui mêle résolution de puzzles, loisirs créatifs et récits sincères. Constituez une collection d’albums de photos de famille, photo par photo, et découvrez leurs histoires dans un jeu de puzzle narratif et nostalgique. Le voyage est prévu pour le 7 Juin 2025 sur Nintendo Switch

Once Upon a Puppet est désormais confirmé pour le 25 Juin 2025 !