La rumeur enfle et les regards se tournent vers Crimson Desert, le nouveau RPG d’action en monde ouvert signé Pearl Abyss, le studio à l’origine de Black Desert Online. Un listing récemment repéré sur le site de GameStop indique que le jeu serait prévu sur Nintendo Switch 2, une plateforme encore non dévoilée officiellement par Nintendo mais qui fait déjà beaucoup parler d’elle dans les cercles spécialisés.

Dans Crimson Desert, vous incarnez Kliff, le capitaine des Crinières Grises, un groupe de mercenaires chargé de protéger le continent de Pywel. Ce territoire, aussi magnifique que dangereux, est déchiré par des luttes de pouvoir et une guerre qui menace d’engloutir tout sur son passage. Des montagnes enneigées de Kweiden aux plaines luxuriantes d’Akapen, jusqu’au mystérieux Désert Pourpre, chaque région du monde offre une ambiance visuelle unique et un gameplay adapté à ses conditions.

Le jeu promet des combats dynamiques et viscéraux, un système de compagnons attachants, une narration cinématographique et une immersion totale dans un univers où beauté et cruauté coexistent. Chaque rencontre peut changer le destin de Kliff et de ses alliés, dans une quête faite de secrets à dévoiler et de vérités à affronter.

À l’heure actuelle, aucune confirmation officielle n’a été donnée par Pearl Abyss ou Nintendo, mais ce genre de fuite dans un catalogue de vente est rarement anodin.