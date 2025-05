La mise à jour du firmware 20.1.0 de la Nintendo Switch ne se contente pas d’améliorer la stabilité du système. Derrière des notes de patch relativement succinctes, Nintendo a déployé une refonte majeure de l’application Nintendo Switch Online intégrée à la console. Les joueurs attentifs auront remarqué que l’interface de l’application a été largement revue, et reprend désormais les visuels et éléments rapportés pour la future Switch 2. Une mise à jour discrète mais révélatrice.

Une application repensée pour la nouvelle génération

Sans mention explicite dans les notes de mise à jour, l’application Switch Online bénéficie d’un nouveau design bien plus moderne et dynamique. Les nouveautés sont nombreuses :

Thème visuel adapté à celui du système : l’application s’aligne désormais automatiquement sur le thème “Basic Light” ou “Basic Dark” sélectionné pour la console.

: l’application s’aligne désormais automatiquement sur le thème “Basic Light” ou “Basic Dark” sélectionné pour la console. Chargements accélérés et navigation plus fluide , signe d’une optimisation technique notable.

, signe d’une optimisation technique notable. Nouveaux effets sonores dans l’interface.

dans l’interface. Icône de profil avec fond coloré harmonisé.

avec fond coloré harmonisé. Nouveaux pictogrammes dans les onglets.

dans les onglets. Regroupement des bibliothèques rétro dans un nouvel onglet intitulé « Nintendo Classics », qui intègre désormais :

NES

Super NES

Game Boy

Nintendo 64

Game Boy Advance

Et désormais les jeux Nintendo GameCube

Ajout d’une manette GameCube dans les offres spéciales.

dans les offres spéciales. L’onglet « Missions et Récompenses » a été déplacé plus haut dans le menu.

Ces changements vont bien au-delà d’un simple lifting. L’intégration de la GameCube dans la section rétro, le peaufinage de l’expérience utilisateur et la prise en compte des thèmes système sont autant de signes d’une transition vers la Switch 2. Nintendo semble clairement vouloir unifier l’expérience entre les générations.

Une vision étendue pour Switch Online

Parallèlement à ces changements visuels, Nintendo a publié une nouvelle version de sa bande-annonce dédiée à Switch Online. Comme à son habitude, la vidéo fait le tour des multiples avantages du service, désormais étendu à plusieurs générations de consoles. Même si elle n’est pas encore proposée en anglais, la vidéo met en évidence :

Les nouvelles fonctionnalités réservées à la Switch 2 .

. L’inclusion de l’application Nintendo Music , accessible aux abonnés, même hors console.

, accessible aux abonnés, même hors console. L’évolution du service depuis ses débuts modestes vers un écosystème complet de jeux, services et récompenses.

Notes officielles de la mise à jour 20.1.0

Nintendo a également livré les notes officielles du firmware, confirmant quelques-unes des modifications visibles :

Mises à jour visuelles des paramètres de contrôle parental .

. Son de lancement modifié pour l’application Nintendo Switch Online.

pour l’application Nintendo Switch Online. Améliorations générales de la stabilité du système.

du système. Les thèmes “Basic White” et “Basic Black” sont désormais appelés “ Basic Light ” et “ Basic Dark ”.

” et “ ”. Support officiel du thème sombre pour l’application Switch Online.

Un pas de plus vers la Switch 2

Même si cette mise à jour peut sembler mineure au premier abord, elle constitue l’un des indices les plus clairs que la Switch 2 est sur le point d’arriver. Nintendo prépare progressivement son écosystème, en adaptant les applications actuelles aux normes de la prochaine génération. La refonte de l’application Switch Online est donc plus qu’un simple changement esthétique : c’est un jalon dans la transition vers le futur de l’expérience Nintendo. Entre compatibilité croisée, nouvelles offres rétro, et intégration plus poussée des fonctionnalités système, le service Switch Online n’a jamais été aussi riche – et ce n’est qu’un début.