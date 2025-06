Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

The Red Bell’s Lament – 6.7GB

Y. Village – The Visitors – 6.2GB

Ghost Master: Resurrection – 5.6GB

CyberCorp – 4.8GB

Date Everything – 4.4GB

Bumblebee: Storm of Friendship – 4.0GB

Virtual Girl @ World’s End – 3.2GB

Shadow Labyrinth – 3.0GB

Horrorillo Brainrotillo – 2.3GB

Natsume’s Book of Friends: Hazuki no Shirushi – 1.9GB

Duck Life 9: The Flock – 1.7GB

Kingdom Rush Vengeance – 1.7GB

Prison Alone – 1.6GB

Korean Drone Flying Tour Namhan River – 1.4GB

Tamagotchi Plaza – 987MB

Korean Drone Flying Tour Han River – 976MB

Re:Fresh – 734MB

Picross : Juufuutei Raden’s Guide for Pixel Museum – 731MB

Play & Learn Kids’ Mini-Game Collection – 640MB

Digging a Hole: Gold Fever – 582MB

Gun Shop Simulator – 529MB

Q with VTubers – 521MB

Luminaria: Dark Echoes – 496MB

Tales From The Arcade: Starship Murder – 469MB

Squat Life – 428MB

Hidden Cat Outlaws – 424MB

No Mosaic Girls with Sess-AI 2.0 – 417MB

Masters Pool – 415MB

Fairy Whale – 412MB

Puzzles & Colors Games for Kids Toddler Coloring Book Draw Paint – 376MB

1f y0u’re a gh0st ca11 me here – 364MB

Crowd Fighters – 342MB

Ashwood Valley – 288MB

Ping Pong Up – 284MB

Ninja Revenger – 281MB

Cyber Love Story – 264MB

Covenant of Solitude – 262MB

Phantom Kiosk – 261MB

Find It Brain Training Challenge – 244MB

Carrier Deck – 244MB

AnimalDon – 207MB

Labyban – 206MB

Cryken Part 3 – 117MB

Puff Up – 123MB

Nurilogy 1000 – 79MB

Eggconsole Mugen no Shinzou PC-8801 – 56MB

Inkventure – 41MB