Electronic Arts et EA SPORTS ont officialisé aujourd’hui que Saquon Barkley, running back des Philadelphia Eagles, sera en couverture de Madden NFL 26. Une consécration pour le joueur, qui devient le premier membre des Eagles à figurer sur la jaquette du jeu depuis deux décennies, tout en intégrant le prestigieux ‘99 Club’, regroupant les joueurs notés 99 dans le jeu.

Deux couvertures différentes ont été dévoilées, dont l’une immortalise le spectaculaire saut en arrière de Barkley effectué la saison dernière — une action devenue virale et désormais inscrite dans les annales de la NFL. Les nouveautés de Madden NFL 26 seront dévoilées ce mercredi 4 juin, tandis que la sortie mondiale est prévue pour le 14 août 2025, notamment sur Nintendo Switch 2.

Barkley a commenté cette annonce avec émotion :

« Être sur la jaquette de Madden NFL 26 et faire partie du ‘99 Club’, c’est un rêve devenu réalité. Je remercie mes coéquipiers, mes entraîneurs et les fans des Eagles pour leur soutien. J’ai hâte de revenir sur le terrain pour offrir encore plus de moments inoubliables aux joueurs de Madden. »