Le studio indépendant espagnol Anima Project annonce avec enthousiasme Anima: Gate of Memories I&II Remaster, une version entièrement remasterisée et unifiée de sa saga d’action-RPG acclamée par les fans. Cette édition modernisée regroupera les deux jeux Gate of Memories et The Nameless Chronicles dans un seul titre enrichi, pensé pour une nouvelle génération de joueurs.

Anima: Gate of Memories I&II Remaster sortira à l’automne 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam, tandis qu’une version dédiée à la Nintendo Switch 2 est prévue pour 2026. Cette nouvelle édition a été reconstruite de fond en comble avec des améliorations visuelles, un système de combat retravaillé et des ajustements de gameplay, le tout dans une expérience unifiée.

Les joueurs découvriront ou redécouvriront le monde de Gaia, inspiré du jeu de rôle papier Anima Beyond Fantasy, à travers deux récits entrelacés : celui d’un monstre légendaire lié à une mystérieuse jeune femme amnésique, et celui d’une âme immortelle condamnée à errer sans fin. Deux histoires opposées, mais complémentaires, qui se rejoignent dans une guerre secrète aux enjeux colossaux.

Cette nouvelle version est bien plus qu’un simple portage : elle constitue l’édition définitive de la saga Anima. Grâce à une narration immersive, des combats en temps réel dynamiques, des choix de dialogues impactants, et un univers interconnecté rempli de secrets et de dangers, Anima: Gate of Memories I&II Remaster s’impose comme une porte d’entrée idéale dans cet univers riche en émotions et en rebondissements.

Fonctionnalités principales :