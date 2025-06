C’est une annonce qui ravira aussi bien les passionnés de retrogaming que les amateurs de talents légendaires : Takaya Imamura, ancien directeur artistique de The Legend of Zelda: Majora’s Mask et figure incontournable de l’histoire de Nintendo, rejoint officiellement le développement de Nightmare Busters Rebirth. Ce remake ambitieux du jeu culte Super Nintendo est actuellement en production pour Nintendo Switch, PlayStation et PC (Steam), sous la houlette de Pix’n Love Games et Aurora Game Studio.

Une collaboration d’exception

Connu pour son travail iconique sur des séries telles que Star Fox, F-Zero, Majora’s Mask ou plus récemment Omega 6, Takaya Imamura apportera tout son talent graphique et son univers singulier à Nightmare Busters Rebirth. Il réalisera en exclusivité, une fois le palier de financement débloqué sur Kickstarter, le design d’un boss inédit spécialement conçu pour cette nouvelle version du jeu. Une création exclusive, pensée comme un cadeau aux contributeurs, qui promet de marquer les esprits aussi bien par son esthétique que par son originalité.

Un remake fidèle, avec une ambition renouvelée

Avec Nightmare Busters Rebirth, Pix’n Love Games et Aurora Game Studio visent à réinventer ce classique de la Super Nintendo tout en respectant scrupuleusement l’ADN du jeu original. L’arrivée de Takaya Imamura symbolise cette volonté de marier le respect du passé à une vision artistique moderne et audacieuse.

Déjà salué pour son gameplay nerveux mêlant action run & gun et esthétique cartoon, le jeu promet désormais une direction artistique enrichie, portée par l’un des plus grands noms de l’industrie.

Un Kickstarter déjà couronné de succès

Lancé le 22 mai 2025, le Kickstarter de Nightmare Busters Rebirth a connu un démarrage fulgurant, atteignant son objectif initial en quelques heures à peine. Depuis, de nouveaux paliers sont régulièrement franchis, débloquant contenus additionnels, modes de jeu exclusifs et désormais la participation de Takaya Imamura.

La campagne se poursuit jusqu’au 19 juin 2025, laissant encore le temps aux passionnés de rejoindre cette aventure exceptionnelle et de contribuer à l’essor de ce projet aux multiples promesses.

Pour participer à la campagne :

https://www.kickstarter.com/projects/pixnlovegames/nightmare-busters-rebirth-0