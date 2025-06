Le studio indépendant DIE SOFT dévoile avec enthousiasme un tout nouveau trailer de Little Nemo and The Guardians of Slumberland, un metroidvania 2D coloré et onirique inspiré de l’univers de Winsor McCay. Deux ans après la précédente bande-annonce, les joueurs peuvent enfin redécouvrir le royaume des rêves de Nemo, présenté cette fois avec un regard plus complet sur ses nombreux environnements faits à la main.

Révélé lors de la portion en ligne du MIX Summer Game Showcase, ce nouveau trailer met en valeur les magnifiques décors animés du jeu, tout en introduisant des extraits inédits de la bande-son originale signée Peter Berkman du groupe chiptune rock Anamanaguchi. La sortie du jeu est désormais prévue pour 2026 sur Nintendo Switch, repoussée afin de peaufiner encore davantage cette aventure artisanale.

Dans Little Nemo and The Guardians of Slumberland, vous incarnerez Nemo, un jeune rêveur plongé dans un monde onirique autrefois paisible, désormais menacé par une entité mystérieuse et envahissante : l’Oblivion. Cette force maléfique s’étend progressivement, corrompant les terres de Slumberland et transformant les rêves en cauchemars.

À travers une aventure en scrolling horizontal mêlant exploration libre, combat, et plateforme rétro, vous parcourrez des environnements variés, peuplés de créatures étranges et d’alliés hauts en couleur. Chaque zone dispose de ses propres mécaniques, habitants et secrets à découvrir. Au fil de votre progression, vous retrouverez les jouets favoris de Nemo, qui vous octroieront des capacités uniques comme le saut amélioré, la nage ou la possibilité d’interagir avec des objets inaccessibles auparavant.

Mais le monde des rêves n’est plus sans danger. Vous devrez faire face à des ennemis de plus en plus inquiétants, à des boss cauchemardesques, et à des séquences de gameplay exigeantes. Heureusement, le jeu a été pensé pour être accessible, tout en proposant une courbe de difficulté modulable, qui saura aussi séduire les vétérans du genre metroidvania.

Entièrement animé à la main, Little Nemo and The Guardians of Slumberland se distingue par une direction artistique soignée, une bande-son immersive et une jouabilité fluide, inspirée des classiques de l’ère NES. Le projet, mené principalement par Dave Mauro, fondateur de DIE SOFT, rend hommage à une époque tout en modernisant les codes pour un public contemporain.