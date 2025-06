Snakebyte, un acteur reconnu des accessoires gaming depuis plus de 25 ans, dévoile une gamme complète spécialement conçue pour la Nintendo Switch 2. Développés sur plus d’un an, ces accessoires visent à exploiter le potentiel de la nouvelle console en alliant qualité, innovation et confort.

Tous bénéficient d’une garantie de 2 ans.

FAST CHARGING CABLE S2™ : Présentation : Un câble de recharge USB-C robuste, conçu pour la haute performance. Il supporte une puissance jusqu’à 100W et le standard de recharge rapide PD 3.0 (Power Delivery), garantissant des charges rapides et efficaces pour la Switch 2 ou d’autres appareils compatibles. Sa gaine en nylon renforcée assure une excellente durabilité, et sa longueur de 2 mètres offre une bonne liberté de mouvement. TWIN CHARGE S2™ : Présentation : Une station de recharge compacte et pratique dédiée aux nouveaux Joy-Con 2™. Elle permet de recharger simultanément deux manettes Joy-Con 2. Son design minimaliste intègre des indicateurs LED pour visualiser l’état de charge de chaque Joy-Con. L’alimentation se fait simplement via un port USB-C. POWER CHARGE S2™ : Présentation : Un adaptateur secteur USB-C haut de gamme intégrant la technologie GaN (Nitrures de Gallium). Cette technologie permet un meilleur rendement énergétique, une charge plus rapide et un boîtier plus compact et moins chaud qu’un chargeur traditionnel de même puissance. Il est particulièrement adapté pour recharger rapidement la console Switch 2 elle-même. Il est livré avec des adaptateurs interchangeables pour les prises US, EU, UK et AUS, le rendant véritablement universel. STARTER KIT S2™ : Présentation : Un kit de démarrage « premium » rassemblant plusieurs accessoires essentiels pour protéger et utiliser immédiatement sa Switch 2. Il comprend : Une housse de transport en nylon. Un film de protection en verre trempé pour l’écran. Des écouteurs intra-auriculaires filaires. Des grips (poignées) en silicone pour les Joy-Con 2™. Un chiffon de nettoyage microfibre.

TRAVEL CASE S2™ : Présentation : Une housse de transport axée sur la protection et la compacité pour les déplacements. Fabriquée en nylon balistique (connu pour sa résistance aux déchirures) et agrémentée de détails en cuir PU, elle offre une bonne résistance aux chocs. Elle possède également une certaine résistance à l'eau, protégeant la console des intempéries légères. Son format est optimisé pour transporter la console Switch 2 avec ses Joy-Con 2™ attachés. SYSTEM ORGANISER CASE S2™ : Présentation : Une valise de rangement et transport plus grande et plus organisée que le Travel Case. Conçue en nylon résistant à l'eau, elle offre une protection robuste. Son atout majeur est sa multitude de compartiments et d'organisateurs amovibles ou intégrés, permettant de ranger de manière sécurisée et organisée la console Switch 2, plusieurs paires de Joy-Con 2™, des jeux physiques, des câbles, et d'autres accessoires. Elle intègre une finition intérieure anti-rayures. Disponible en noir et gris, elle est idéale pour les joueurs avec beaucoup d'accessoires ou pour des déplacements plus longs.

Mini-Critiques de la Gamme (en attendant les autres accessoires)

Points Forts : Gamme conçue spécifiquement pour la Switch 2 après un long développement, promettant un ajustement et une fonctionnalité optimaux. La garantie de 2 ans apporte une réelle valeur ajoutée et un gage de confiance dans la durabilité revendiquée. Offre une bonne variété pour répondre à des besoins spécifiques (charge, transport léger, transport organisé, kit de démarrage).

Points à Considérer : FAST CHARGING CABLE S2 : Le prix par rapport à d’autres câbles USB-C 100W PD 3.0. La durabilité réelle du nylon renforcé reste à tester dans la durée. TWIN CHARGE S2 : Solution pratique mais peut sembler limitée pour les joueurs possédant plus de 2 Joy-Con 2. La vitesse de charge exacte n’est pas précisée et nous ne l’avons pas encore éprouvée. TRAVEL CASE S2 : La « résistance à l’eau » n’a pas pu être testé par nos soins. La capacité est limitée à la console seule avec Joy-Con, pas d’espace pour d’autres accessoires.



Conclusion

Snakebyte propose avec sa gamme S2 une offre d’accessoires pour Switch 2 qui est complète, réfléchie et intégrant des technologies intéressantes (GaN, PD 3.0, matériaux résistants). Les produits présentés aujourd’hui couvrent des besoins essentiels dès le lancement : recharge rapide et efficace (CABLE, POWER CHARGE), recharge des manettes Joy-con 2 (TWIN CHARGE), protection et transport (TRAVEL CASE, SYSTEM ORGANISER) et un pack de démarrage pratique (STARTER KIT, surtout avec la vitre incluse). Nos points de réserves tournent surtout autour du besoin d’informations/tests complémentaires et le rapport qualité-prix qui ne pourra être pleinement évalué qu’à la sortie, demain, avec la concurrence, ainsi qu’avec d’autres tests pratiques pour confirmer la durabilité et les performances annoncées.