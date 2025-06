EA et Hazelight sont fiers d’annoncer que le jeu d’aventure en coopération acclamé par la critique Split Fiction est désormais disponible au prix de 49,99 € pour le lancement officiel de la nouvelle Nintendo Switch 2 !

Sur la toute nouvelle Nintendo Switch 2, les joueur·se·s vont pouvoir s’adonner en toute mobilité à l’un des jeux les mieux notés de l’année 2025 et profiter en exclusivité des fonctionnalités GameShare et GameChat pour prendre part à une aventure fascinante et inoubliable qui varie les genres.

GameShare permettra aux possesseurs de Nintendo Switch 2 d’inviter une autre personne pour jouer ensemble via une connexion sans fil en local en disposant d’un seul exemplaire du jeu, y compris avec les utilisateurs de la Nintendo Switch originale. Quant à la fonctionnalité GameChat, elle permettra aux joueur·se·s de communiquer et de collaborer entre eux plus facilement lors de leurs sessions de jeu en ligne, en utilisant le microphone intégré à la console et en connectant la caméra de la Nintendo Switch 2 ou une caméra USB à leur console.

De plus, grâce au Pass ami, la fonctionnalité popularisée par Hazelight Studios, quiconque possède une copie du jeu peut inviter un·e ami·e pour jouer en duo et gratuitement à l’intégralité du jeu. Le système de jeu Cross-Play permet en outre à deux personnes de jouer ensemble tant qu’elles disposent d’un compte EA, quelle que soit leur plateforme. Consultez cet article pour en savoir plus sur le Pass ami et le Cross-Play.

Split Fiction permet d’incarner Mio et Zoé, deux écrivaines aux personnalités opposées qui doivent unir leurs forces pour survivre dans des mondes futuristes et fantastiques. Découvrez des mécaniques de jeu novatrices ainsi que des environnements fascinants dont chaque recoin regorge de surprises !

Split Fiction est disponible maintenant sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (via Steam, l’Epic Games Store et EA app) au prix de 49,99 €.