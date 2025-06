En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Split Fiction, disponible depuis hier sur l’eShop de la Nintendo Switch, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la nouvelle console hybride.

Vivez des moments inoubliables en explorant les différents mondes de Split Fiction, un jeu d’aventure en coopération qui repousse les limites du genre avec son univers original et bourré d’action imaginé par le studio ayant créé It Takes Two, le Jeu de l’année 2021. Rencontrez Mio et Zoé, deux scénaristes aux profils contrastés spécialisées respectivement dans la science-fiction et la fantasy, qui se retrouvent prises au piège dans leurs propres histoires après avoir été happées au sein d’une machine conçue pour voler leurs idées créatives. Elles pourront uniquement compter l’une sur l’autre pour en réchapper sans perdre la mémoire, en collaborant pour maîtriser diverses capacités et relever des défis variés dans des mondes fascinants de science-fiction et de fantasy, imbriqués dans un récit d’amitié inattendu.

Cette aventure en écran partagé a été spécialement conçue pour deux. Faites l’expérience d’une jouabilité coopérative qui vous incitera à coordonner vos actions et votre rythme, mais aussi à coopérer pour relever de nombreux défis. Invitez un ou une partenaire à vous rejoindre gratuitement pour profiter du jeu multiplateforme grâce au Pass ami.

Domptez d’adorables dragons, incarnez des cyber-ninjas, échappez à des trolls terrifiants ou esquivez les voitures volantes lancées par un robot de stationnement. Préparez-vous à vivre une expérience étrange, sauvage et conçue pour être partagée.