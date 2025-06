Après le succès critique de LEGO Builder’s Journey, Light Brick Studio revient avec une nouvelle création originale, cette fois en coopération. Présenté durant le Summer Game Fest, LEGO Voyagers a été officialisé pour une sortie sur Nintendo Switch et autres plateformes courant 2025.

Développé en collaboration avec Annapurna Interactive et le LEGO Group, ce jeu de plateforme et de réflexion en coop à deux joueurs vous emmène dans un univers construit brique par brique, où l’amitié et la créativité sont au cœur de l’expérience.

Une histoire sans mots, mais pleine de sens

Dans LEGO Voyagers, deux amis partent en mission pour secourir un vaisseau abandonné. Ce périple inattendu les mènera bien au-delà de leurs rêves les plus fous, tout en leur apprenant la valeur du lien qui les unit. Le jeu s’appuie sur une narration non verbale, soutenue par des environnements en briques LEGO riches et détaillés, et une bande-son atmosphérique.

Des mécaniques coopératives intelligentes

Ce qui fait la force de LEGO Voyagers, c’est sa coopération intuitive. Les joueurs peuvent explorer l’aventure en écran partagé localement, ou en ligne, même si un seul possède le jeu. Grâce à la Friend’s Pass, un seul exemplaire suffit pour jouer à deux.

Les mécaniques de gameplay sont entièrement centrées sur la nature même des LEGO : sauter, s’emboîter, construire, et résoudre ensemble des défis ludiques qui exigent réflexion et coordination. Le jeu célèbre l’idée que “deux briques valent mieux qu’une”, dans une approche aussi ludique que touchante.

Une aventure tout public

Accessible à tous les âges, LEGO Voyagers promet une expérience créative et immersive, à la croisée du jeu de plateforme et du récit contemplatif. Il pose des questions ouvertes sur l’amitié, les rêves partagés et la beauté de l’imagination collective.

L’équipe derrière le jeu ambitionne de livrer un hommage vibrant à l’esprit LEGO, où chaque geste de construction devient une manière de tisser du lien et d’explorer l’univers avec un regard neuf.