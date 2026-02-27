Centipede Gun est un roguelite autobattler créé par le développeur solo brésilien Mateusk2m. Ce jeu, à l’inspiration très The Binding of Isaac, Vampire Survivors, SNKRW et Brotato, débarque sur la Nintendo Switch grâce au sérial éditeur QUByte Interactive, lui aussi brésilien, spécialisé dans l’édition des jeux de son pays (Shroomtopia, Deep Deep Nightmare) et les portages de « classiques » de l’industrie vidéoludique souvent oubliés du grand public (Glover). Que nous donne Centipede Gun, disponible sur l’eShop depuis le 12 février 2025 au prix de cinq euros ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau basique – moyen en anglais est nécessaire pour jouer à Centipede Gun.

Un concept bien pensé

Centipede Gun est un roguelite (qui est à deux choses près un roguelike) autobattler au concept simplissime : nous incarnons un mille-pattes qui doit survivre aux nombreuses vagues ennemies. Pour survivre, c’est simple, nous allons équiper des modules tout autour de notre myriapode afin de lui permettre de se battre contre tous les adversaires qu’il rencontre.

La prise en main est étonnante mais elle reste facile d’accès. Le tir est automatique et nous avons juste à déplacer notre mille-pattes… avec les deux joysticks ! Le premier joystick permet d’avancer ou de reculer notre animal alors que le deuxième lui permet de tourner. Si la mécanique est insolite, elle se dompte très rapidement.

Nous sommes dans une arène où les ennemis apparaissent par vagues. Il y a peu de variété dans le bestiaire et globalement, nous allons rencontrer l’asticot qui nous suit, l’asticot qui nous fonce dessus, l’asticot qui reste à distance pour nous tirer dessus et… la tourelle qui nous tire aussi dessus.

Centipede Gun est composé de plusieurs vagues (en fonction de la difficulté choisie) qui sont elles-mêmes composées de plusieurs manches. Toutes les cinq vagues, nous affrontons un boss (appelé « élite ») représenté par un étrange cercle. Comme dans la plupart des autobattlers ainsi que des survivors-like, notre réussite dépendra de nos achats, de nos bons déplacements et de notre chance.

Quand les ennemis meurent, ils ont une chance de laisser une pièce derrière eux. Nous devons être vifs pour la récupérer, car celle-ci n’est disponible qu’en temps limité, et les adversaires ont la fâcheuse tendance à mourir au milieu de hordes.

Une fois la vague terminée, nous pouvons acheter des modules à équiper sur notre insecte. Il y a d’un côté les modules militaires, qui nous permettent d’attaquer les ennemis. Nous pouvons par exemple équiper un barbare qui va tirer en continu sur une unité jusqu’à sa mort ou un couteau qui tournoie autour du module.

Des mécaniques intelligentes

De l’autre, nous avons les modules de soutien aux effets divers et variés. Certains permettent de gagner plus d’argent, alors que d’autres offrent des améliorations aux autres modules comme celui qui augmente les chances de coup critique.

Nous avons un nombre de modules limité, et il faut prendre en compte que les effets des modules de soutien ne s’activent que sur les modules qui leur sont adjacents. En d’autres termes, le module « coup critique » offrira son effet à tous les autres modules à côté de lui.

Cette contrainte amène à placer ces sortes de bâtiments selon deux critères : d’un côté, nous essayons d’avoir des unités « surboostées » pour faire le plus de dégâts possibles, et de l’autre, nous essayons de protéger la tête de notre mille-pattes.

Car dans Centipede Gun, nous perdons quand la tête de notre myriapode n’a plus de vie. Les modules placés autour de notre créature, en plus d’être très utiles pour attaquer les ennemis, peuvent aussi devenir des remparts pour protéger le « cœur » de notre partie. Les modules ont tous une barre de vie et peuvent être détruits le temps de la vague.

Nous pouvons améliorer collectivement nos unités à chaque boss élite tué. Ces améliorations permettent par exemple d’agrandir la portée d’attaque ou d’augmenter la vie de nos modules. Nous pouvons aussi améliorer nos modules individuellement. Ils obtiendront un pouvoir s’ils atteignent leur niveau maximum.

Centipede Gun est un jeu au concept accrocheur, au gameplay intelligent, mais qui ressemble plus à un « coup d’essai » qu’à un jeu « terminé » (toutes proportions gardées). Manette en main, le jeu est agréable, addictif, et nous nous amusons à survivre avec notre mille-pattes. Cependant, le contenu est rachitique et les parties se ressemblent très vite.

Nous terminons frustrés, car nous voyons le potentiel, nous voyons les capacités du jeu, et nous savons qu’avec un peu plus d’ambition et de temps passé sur le développement, nous aurions pu avoir (peut-être) une expérience qui intégrerait sans problème notre bibliothèque de jeux. Même si nous comprenons les problématiques, notamment financières, que rencontre un développeur solo sur sa première création, en tant que joueurs, nous sommes déçus.

Mais un contenu finalement très limité

Par ailleurs, impossible pour nous de ne pas notifier la taxe « console » appliquée au titre. Centipede Gun est sorti le 21 décembre 2023 sur Steam au prix de… trois euros. QUByte Interactive se moque des joueurs en proposant la même expérience sur l’eShop… à cinq euros ! C’est peut-être bête, mais à cinq euros, le jeu se place dans les mêmes eaux que Vampire Survivors ou Brotato… Et Centipede Gun n’arrive pas à soutenir la comparaison.

La durée de vie est en théorie illimitée, mais le manque de contenu et de nouveautés le rend assez court. La lassitude arrive vite, et il est fort probable que vous lâcherez l’expérience au bout d’une à deux heures, voire moins en fonction de votre motivation. Nous regrettons aussi l’absence de traduction française ; malgré tout, le jeu se comprend assez facilement avec un niveau basique – moyen en anglais.

En termes de graphismes, nous avons une patte très simple mais qui fonctionne. Le jeu est cependant peu lisible à de nombreux moments, et il est difficile de voir les ennemis quand notre mille-pattes commence à prendre de la place. Il est dommage que la vie des modules blessés disparaisse au bout de quelques secondes, car cela donne l’illusion de soins et nous empêche de bien gérer notre stratégie.

La bande-son offre une musique très rock, avec une guitare qui mélange un peu d’Eddie Van Halen et d’Eddie Hazel (Funkadelic). Elle est très agréable à l’oreille, même si elle est finalement très répétitive à terme.

Nous vous joignons une vidéo de gameplay de vingt minutes sans commentaire pour que vous puissiez vous faire votre propre avis.