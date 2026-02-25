Il y a quelques semaines lors de l’émission hebdomadaire, on évoquait l’état des jeux de sport sur Nintendo Switch 2 entre espoirs et déceptions. Forcément, on attendait avec une certaine impatience l’arrivée de PGA Tour 2K25 sur la nouvelle console de Nintendo. Lancé près d’un an après les versions PS5, Xbox et PC, ce portage tardif débarque aujourd’hui au prix fort (75€). L’ironie n’échappera à personne : dire d’un portage sorti si tard qu’il aurait eu besoin de plus de temps en cuisine, c’est un peu malheureux. Alors, ce PGA Tour 2K5 sur Switch 2, on en pense quoi ?

PGA Tour 2K25, le jeu en lui-même

Avant de s’attarder sur les considérations techniques propres à cette version Switch 2, rappelons d’abord ce qu’est PGA Tour 2K25 dans son essence. Développé par HB Studios et édité par 2K, le titre s’impose comme une simulation de golf extrêmement aboutie. Il aura fallu quelques années à 2K pour y parvenir, mais on peut affirmer aujourd’hui que la série PGA Tour se rapproche sérieusement de la qualité des NBA 2K concernant la pratique sportive pure.

Le jeu propose une multitude de façons de jouer au golf. Si l’on devait mettre en avant un mode en particulier, ce serait sans conteste le MyCAREER, enrichi cette année d’éléments de RPG qui apportent une vraie profondeur. On ne parle pas ici d’une franchise annuelle : après des opus en 2020 et 2022, PGA Tour 2K25 est sorti initialement en 2025, et une édition Year 2 est déjà prévue pour prolonger l’aventure jusqu’en 2026.

L’objectif est clair : gravir les échelons du circuit professionnel en commençant modestement. Les tournois officiels s’enchaînent avec une présentation télévisuelle soignée, et la personnalisation de son golfeur est particulièrement poussée, tant sur le plan esthétique que dans l’évolution des compétences. Les choix d’équipement influencent réellement les performances, ce qui oblige à sélectionner méticuleusement son matériel en fonction des différentes surfaces. On retrouve également les contrats de sponsoring, qui ajoutent une dimension stratégique supplémentaire. Les tableaux de classement évoluent en temps réel, et cette immersion fonctionne parfaitement : on se sent réellement devenir un golfeur professionnel.

Le contenu s’appuie sur des parcours sous licence fidèlement reproduits, avec des tracés emblématiques du circuit officiel PGA Tour. Chaque parcours propose ses propres défis liés à la météo, au relief et à la gestion des distances. Le mode créateur de parcours revient avec encore plus d’outils, permettant à la communauté de proposer des terrains originaux. Idéal pour allonger considérablement la durée de vie, déjà très dense en soi. On peut passer des heures à perfectionner son swing ou à tester de nouveaux circuits.

La précision avant tout

La grande qualité de PGA Tour 2K25 réside dans la précision de son gameplay. Le système de swing repose toujours sur un contrôle analogique fin et rigoureux. Le moindre écart dans le mouvement influence la trajectoire de la balle. Concrètement, on utilise le stick analogique qu’on maintient vers le bas pour concentrer la force de son coup avant de le pousser vers le haut au moment propice. Simple à dire, moins simple à exécuter avec constance.

Face à la possibilité entre 3-click et swing stick, on a choisi la première option, et elle fonctionne plutôt bien. On regrette simplement quelques saccades gênantes qui empêchent parfois d’obtenir l’input précis qu’on souhaitait. La latence d’input, qu’on évoquera plus loin, n’arrange rien.

Les effets de balle comme le fade ou le draw demandent un vrai temps d’apprentissage, à l’instar de toutes les subtilités du gameplay. La gestion du vent est cruciale, avec un impact réel sur chaque coup. Heureusement, les indicateurs à l’écran sont clairs, on ne risque jamais de ne pas savoir quoi faire. Le jeu récompense la patience et la réflexion plutôt que la prise de risque excessive. Chaque trou devient un petit puzzle stratégique, et on ressent une satisfaction certaine lorsqu’on finit par réaliser un birdie.

La maniabilité tire également parti des spécificités de la Switch 2. Le retour HD Rumble des manettes est mis à contribution de manière convaincante, retranscrivant les nuances de chaque impact. Les tutoriels aident à apprivoiser la complexité initiale : en quelques minutes, on sait comment ajouter du spin ou de l’effet à la balle.

Mode Carrière : l’âme du jeu

Le mode MyCareer concentre l’essentiel de notre temps de jeu, et on comprend pourquoi 2K l’a étoffé ces dernières années. Ce n’est plus une simple succession de tournois : des interviews un peu convenues rythment la progression, ainsi que des défis d’entraînement qui varient les plaisirs. Les tournois offrent une flexibilité bienvenue dans leur déroulement. On peut jouer chaque trou ou opter pour des Dynamic Rounds qui simulent des parties du parcours, voire l’Interactive Simulation qui permet d’intervenir à tout moment.

Le personnage créé monte en niveau et progresse au fil des parties, mais ce qui nous a le plus accroché, c’est la construction de son sac avec différents clubs améliorables. On débloque du matériel qu’on peut ensuite booster pour augmenter divers attributs comme la longueur de drive ou la précision. C’est gratifiant et cela donne envie d’enchaîner les tournois.

Visuellement, PGA Tour 2K25 sur Switch 2 subit des coupes par rapport à la version PS5, mais l’ensemble tient la route et ressemble toujours à ce qu’on trouve sur les autres plateformes. La résolution plus basse est perceptible en mode docké, avec quelques coupes dans la végétation, mais on peut estimer que le jeu conserve une certaine dignité visuelle. En mode portable, c’est même assez réussi, d’autant que la version Steam Deck est actuellement presque injouable.

Le jeu semble utiliser le FSR plutôt que le DLSS. Il s’agit d’une technologie de upscaling (ou « remise à l’échelle ») développée par AMD. Concrètement, son rôle est d’améliorer les performances et la fluidité d’un jeu sans sacrifier la qualité d’image. Au lieu de calculer chaque pixel dans une définition très élevée (ce qui est coûteux pour le processeur graphique), le jeu calcule l’image dans une définition plus basse. Ensuite, le FSR entre en jeu pour redimensionner cette image vers votre définition d’écran (par exemple, passer de 720p à 1080p ou 4K) en utilisant des algorithmes pour rendre l’image la plus nette possible. Utiliser du FSR sur Switch 2 alors que la console supporte nativement le DLSS, c’est encore plus frustrant.

Les petits problèmes techniques de cette version concernent surtout les performances, la latence et les temps de chargement. PGA Tour 2K25 est limité à 30 images par seconde sur Switch 2. Ce n’est pas rédhibitoire en soi, contrairement à ce qu’on pourrait dire pour NBA 2K, mais ces 30 fps ne sont pas parfaitement calibrés. Cela provoque rarement des saccades, y compris pendant les QTE du gameplay. On note aussi quelques chutes de framerate lors des changements de caméra et dans d’autres zones, sans que ce soit trop gênant. On espère simplement que les baisses pendant les phases de jeu pourront être corrigées.

Les temps de chargement, en revanche, sont très longs. Sur PC, PGA Tour 2K25 met environ 20 secondes à charger l’écran titre depuis le tableau de bord, avec 14 à 16 secondes pour lancer une partie rapide. Sur Switch 2, le chargement initial depuis le stockage interne nous a pris 40 secondes, et une partie rapide sur le même parcours a nécessité plus de 50 secondes.

La dépendance au online : un problème pour une console hybride

Tout ceci est aggravé par le fait que PGA Tour 2K25 est un jeu très axé sur le jeu en ligne. Ce n’est pas une surprise pour un jeu de sport moderne, mais cela devient gênant sur une console hybride. Si on joue principalement en docké chez soi, le problème est mineur. Mais l’intérêt de la Switch 2, c’est justement le jeu portable.

Si on est déconnecté ou si on lance le jeu hors ligne, on ne peut gagner ni XP ni récompenses. Seuls les modes quick play, entraînement et création de parcours sont accessibles. Tout le reste, y compris le mode arcade TopGolf, est indisponible tant qu’on ne se reconnecte pas. Le jeu devient fonctionnellement squelettique : on ne peut même pas voir son personnage personnalisé.

C’est un problème majeur pour tout joueur Switch 2 qui voudrait jouer en déplacement, dans un avion ou dans un train. On comprend techniquement pourquoi le jeu fonctionne ainsi (chaque mode est lié au online, y compris tout ce qui touche au personnage créé), mais cela ressemble à un oubli grossier de ne pas avoir prévu une expérience hors ligne significative sur une console qui voyage avec vous.

Le multijoueur constitue un pilier essentiel de l’expérience. Les parties en ligne permettent d’affronter des joueurs du monde entier dans différents formats : match play, stroke play ou tournois quotidiens. Le système de classement encourage la progression, et les événements spéciaux ponctuent les saisons en ligne. Les affrontements restent fluides et bien synchronisés, on peut jouer jusqu’à 20 en ligne (4 en local).