Gixer Entertainment a levé le voile sur Changer Seven, un jeu d’action-aventure 3D haut en couleur, prévu pour une sortie en 2026 sur Nintendo Switch 2. Ce projet ambitieux s’inspire des dessins animés du samedi matin, des sentai japonais, des shōnen et des anime magical girls pour créer une expérience aussi nostalgique que spectaculaire.

Dans Changer Seven, vous incarnez une équipe de jeunes super-héros propulsés au cœur d’un combat désespéré pour l’avenir de l’humanité. Le titre mise sur une approche dynamique des affrontements, avec un système de combat en équipe basé sur l’alternance de personnages et les attaques d’assistance. Chaque membre du groupe possède ses propres capacités spéciales, que vous pourrez combiner dans des enchaînements puissants et stylisés.

Le jeu vous emmènera dans des environnements variés, de la ville en pleine effervescence de Sunny Point à ses recoins les plus sombres, comme des repaires souterrains et des donjons mystérieux. À travers cette aventure rythmée par de nombreux combats et des cinématiques immersives, vous découvrirez les secrets enfouis dans l’héritage des Changer Seven et les transformations personnelles de chaque héros, tiraillé entre ses responsabilités et ses émotions.

L’esthétique du jeu rend hommage aux codes visuels et narratifs des séries cultes qui ont bercé toute une génération. Que vous soyez fan de Power Rangers, de Naruto ou de Sailor Moon, Changer Seven vise à raviver ces souvenirs tout en proposant une aventure moderne et intense.

Parmi les promesses de gameplay, on retrouve un système de combos dynamiques, la possibilité de changer de personnage à la volée, des attaques spéciales spectaculaires et des affrontements contre des ennemis titanesques. Le jeu met aussi l’accent sur l’évolution des compétences et sur une narration émotive centrée sur le courage, l’amitié et le poids des choix.

Changer Seven s’annonce comme un vibrant hommage à l’héroïsme de notre enfance, tout en proposant un gameplay nerveux et une direction artistique affirmée. Il devrait ravir à la fois les amateurs de jeux d’action rythmés et les nostalgiques des séries animées d’antan. Rendez-vous en 2026 sur Nintendo Switch 2 pour incarner un héros… et devenir le changement.