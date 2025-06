Nintendo continue d’étoffer l’univers de sa franchise phare avec l’annonce surprise de Splatoon Raiders, un tout nouveau jeu spin-off exclusivement développé pour la Nintendo Switch 2. Révélé via une notification dans l’application Nintendo Today!, ce titre inédit promet de réinventer les codes de la série en s’orientant vers une expérience radicalement différente de ce que les fans connaissent jusqu’à présent.

Si la bande-annonce est désormais disponible dans l’application, peu d’informations concrètes ont encore filtré sur le contenu exact du jeu. Néanmoins, les premières images laissent entrevoir une ambiance plus sombre, presque tactique, avec un gameplay visiblement orienté vers des missions coopératives à la manière d’un raid – d’où son nom. Ce changement de ton semble indiquer que Splatoon Raiders proposera une expérience plus narrative, peut-être centrée sur un groupe d’Inklings ou d’Octalings lancés dans des missions périlleuses hors des arènes multijoueur traditionnelles.

Le moteur graphique semble tirer pleinement parti des capacités techniques de la Nintendo Switch 2, avec des effets de lumière dynamiques, des textures plus fines et des environnements plus vastes et détaillés. Le style visuel conserve toutefois l’identité colorée et inimitable de la licence, mélange d’esthétique urbaine et de culture pop, si chère aux fans de la première heure.

Nintendo n’a pour le moment donné aucune date de sortie officielle ni d’informations sur un éventuel mode multijoueur. Mais le simple fait qu’un spin-off Splatoon voie le jour laisse entrevoir l’ambition de la firme de Kyoto de faire de cette série un pilier incontournable de son écosystème Switch 2, au même titre que Zelda ou Mario.

Une chose est sûre : avec Splatoon Raiders, Nintendo compte bien surprendre son public et ouvrir de nouvelles perspectives à l’une de ses licences les plus dynamiques de la dernière décennie.