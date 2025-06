PQube et le studio Acquire viennent de confirmer la date de sortie de Class of Heroes 3 Remaster, nouvel épisode retravaillé de la série culte de RPG tactiques en vue subjective. Attendu depuis 2010, ce remaster débarquera sur Nintendo Switch le 18 septembre 2025, à la fois en édition physique et numérique. Les joueurs sur PS5 et PC pourront également en profiter, avec une sortie simultanée prévue sur toutes les plateformes.

Ce troisième volet remasterisé se présente comme la version la plus ambitieuse de la franchise Class of Heroes, avec des graphismes améliorés, une interface modernisée et un contenu largement enrichi. Les joueurs y incarneront des étudiants aventuriers issus de l’une des trois académies disponibles, chacune influant sur la difficulté, le déroulement de l’histoire et même les uniformes des personnages.

Côté gameplay, Class of Heroes 3 Remaster reste fidèle à son ADN : de vastes donjons labyrinthiques, des classes à foison, une personnalisation poussée, et une difficulté redoutable pensée pour les amateurs de JRPG exigeants. Cette version proposera également un tout nouveau système de relations sociales entre les membres de l’équipe, capable d’apporter des bonus en combat si les liens sont forts… ou d’engendrer des tensions internes en cas de mésentente.

Le jeu promet des dizaines d’heures de contenu grâce à la diversité des classes, races et objets disponibles. Chaque partie pourra ainsi être radicalement différente selon les choix d’assemblage de l’équipe. Les développeurs promettent « le jeu le plus abouti de la série », avec des ajustements pensés pour séduire les fans de la première heure comme les nouveaux venus.

Les précommandes physiques sont d’ores et déjà ouvertes. Les précommandes numériques seront quant à elles lancées prochainement, avec une remise de 10 % à la clé pour les premiers acheteurs.

Class of Heroes 3 Remaster s’annonce comme un incontournable pour les amateurs de RPG old-school, alliant nostalgie et modernité dans un univers scolaire plein de mystères, de pièges et de trésors. Rendez-vous en septembre pour faire vos preuves à l’académie.

Class of Heroes 1 2 3 Remaster Collection annoncé au Japon avec une sortie physique le 18 septembre

Acquire ne s’arrête pas à Class of Heroes 3 Remaster : l’éditeur japonais vient de dévoiler une compilation très attendue regroupant les trois épisodes remasterisés de la série. Baptisée Class of Heroes 1 2 3 Remaster Collection, cette compilation sortira au Japon le 18 septembre 2025 sur Nintendo Switch et PlayStation 5, en version physique uniquement.

Comme son nom l’indique, cette collection comprendra :

Class of Heroes: Anniversary Edition

Class of Heroes 2G: Remaster Edition

Class of Heroes 3: Remaster

Proposée au tarif de 6 980 yens pour l’édition standard, la compilation bénéficiera également d’une édition limitée à 9 980 yens. Cette dernière contiendra plusieurs bonus physiques qui feront le bonheur des collectionneurs et des fans de longue date. Parmi les objets inclus :

Une boîte spéciale inspirée d’un album de fin d’études

L’artbook TOTOMONO Daizenshu, auparavant réservé aux précommandes

Une version rééditée du TOTOMONO3 Visual Book, initialement diffusée lors du Comic Market 78

Un CD audio rassemblant une sélection de musiques emblématiques des trois jeux

Cette annonce ravira les amateurs de dungeon-RPG japonais traditionnels, d’autant que les versions occidentales de Class of Heroes: Anniversary Edition et Class of Heroes 2G: Remaster Edition sont déjà disponibles sur PS5, Switch et PC, en numérique ou via la compilation Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition en boîte. Le troisième épisode, quant à lui, est attendu à l’international le 18 septembre, également en version physique et numérique.

Avec cette collection, les fans japonais pourront revivre l’intégralité de l’aventure Class of Heroes dans sa forme la plus complète et soignée à ce jour. Aucune annonce n’a encore été faite concernant une sortie occidentale de cette compilation, mais son existence laisse espérer une localisation future.