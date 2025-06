Le studio Space Sauce a levé le voile sur son prochain projet : Origament: A Paper Adventure, un jeu de plateformes en 3D prévu pour la Nintendo Switch 2. Bien que la fenêtre de sortie n’ait pas encore été précisée, le jeu promet une expérience douce, inventive et accessible à toute la famille.

Dans Origament, vous incarnez une lettre vivante, douée de sensibilité et de métamorphose. Perdue dans son voyage vers sa destination, cette missive très spéciale devra se plier — littéralement — à toutes sortes de situations. Voler, flotter, escalader, contourner des obstacles et résoudre des énigmes seront autant de compétences à maîtriser grâce aux différentes formes d’origami que vous pouvez adopter.

Chaque transformation modifie les mécaniques de jeu : planez dans les airs sous la forme d’un avion en papier, traversez des rivières à bord d’un petit bateau, ou découvrez des recoins secrets grâce à des figures plus complexes. Le monde d’Origament se distingue par sa direction artistique apaisante et onirique, dans laquelle chaque niveau vous plonge dans un univers unique aux embranchements multiples, rempli de personnages étranges et attachants, de casse-têtes ludiques et de zones cachées à explorer.

Le jeu se veut également contemplatif, avec une ambiance calme et méditative, parfaite pour les joueurs en quête d’une aventure tranquille, loin de l’agitation du quotidien. Les développeurs décrivent Origament comme une invitation à voir le monde sous un angle nouveau, depuis le pont d’un petit bateau de papier ou le regard d’une lettre qui refuse de rester coincée dans une enveloppe.

Aucune date de sortie n’a encore été communiquée, mais l’annonce de Origament: A Paper Adventure sur Nintendo Switch 2 laisse espérer une aventure aussi émotive que créative dans les mois à venir.