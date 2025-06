Depuis la sortie de la Nintendo Switch 2, plusieurs utilisateurs ont signalé des problèmes de compatibilité avec certains titres publiés par Limited Run Games, notamment Tomba! Special Edition et Clock Tower: Rewind. Ces deux jeux fonctionnent via le Carbon Engine, l’outil interne de Limited Run qui permet l’émulation de jeux classiques sur les consoles modernes. Malheureusement, ces versions rencontrent actuellement des dysfonctionnements : Clock Tower souffre de soucis audio, tandis que Tomba! est plus sévèrement touché, au point d’être temporairement injouable pour certains joueurs.

Bonne nouvelle toutefois : le fondateur de Limited Run Games, Josh Fairhurst, a confirmé que l’origine du problème a été identifiée. Il s’agirait d’une ligne de code spécifique utilisée pour la lecture vidéo sur la Switch d’origine, et qui pose problème avec la rétrocompatibilité de la Switch 2. D’après Fairhurst, cette ligne pourrait même être à l’origine de soucis similaires rencontrés par d’autres éditeurs.

Dans un échange avec le site Time Extension, Fairhurst explique que son équipe a reçu très tardivement les kits de développement Switch 2, seulement deux semaines avant la publication de leur enquête technique. Malgré ce court délai, les développeurs ont rapidement localisé le bug et transmis leurs conclusions à Nintendo dans l’espoir qu’un correctif général de compatibilité soit proposé dans une future mise à jour du système.

En parallèle, Fairhurst a également annoncé que plusieurs correctifs spécifiques étaient en cours de préparation pour certains de leurs anciens jeux. Ces mises à jour prendront du temps, mais les joueurs peuvent être rassurés : les développeurs sont à pied d’œuvre pour améliorer l’expérience sur la nouvelle console. Il a par ailleurs précisé que GEX Trilogy fonctionnera correctement sur Switch 2 dès sa sortie, le patch ayant déjà été soumis, et que Clock Tower bénéficiera même de fonctionnalités exclusives à la Switch 2 dans une future mise à jour.

Le Carbon Engine, pour rappel, est une technologie propriétaire de Limited Run Games qui permet d’adapter des jeux classiques sur les plateformes modernes en combinant émulation et outils maison comme la gestion de l’interface utilisateur, du son, des sauvegardes, des entrées manette ou encore des trophées.