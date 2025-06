Le genre du monster-tamer continue de se réinventer, et Wildbound entend bien y apporter sa propre vision en monde ouvert. Ce projet ambitieux, actuellement en campagne sur Kickstarter, pourrait débarquer sur Nintendo Switch 2 si son objectif étendu de 500 000 dollars est atteint. Pour l’heure, le financement de base est fixé à 100 000 dollars, et les développeurs comptent sur la générosité des joueurs pour atteindre cette version console très attendue.

Wildbound vous plonge dans les vastes paysages d’Avium, un monde majestueux où règnent les Wilds, des créatures puissantes et mystiques. En tant que porteur d’un artefact rare appelé le Catalyst, vous êtes l’un des élus capables de capturer et de commander ces êtres. Le jeu vous propose d’explorer une trame principale tout en vous laissant la liberté de suivre de nombreuses quêtes annexes pour percer le secret du mystérieux Comète Omina.

Avec plus de 200 Wilds uniques à collectionner, chacun disposant d’éléments et de compétences spécifiques, vous pourrez faire évoluer votre équipe en fonction de votre style de jeu. Chaque créature peut posséder jusqu’à deux types élémentaires parmi les 18 disponibles, rendant les combats stratégiques et exigeants. Affrontez d’autres porteurs de Catalyst pour asseoir votre légende auprès des habitants d’Avium.

Le jeu ne se limite pas aux affrontements : il propose également des sanctuaires à thème, chacun conçu autour des différents types de Wilds. Ces épreuves mettent à l’épreuve aussi bien votre réflexion que votre maîtrise du combat, et récompenseront les plus astucieux avec des créatures rares et des objets puissants.