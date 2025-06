Fureur ferroviaire ! Participez à un jeu télévisé complètement fou et utilisez des locomotives explosives pour dynamiter vos adversaires

Lancé à pleine vitesse sur les rails de tous les dangers, le roguelite BATTLE TRAIN est désormais disponible sur Nintendo Switch™ et PC sur Steam®. Codéveloppé par Terrible Posture Games, Inc. et Nerd Ninjas LLC., et publié par Bandai Namco Entertainment America Inc., ce nouveau titre combine la gestion de ressources d’un jeu de construction de deck et des combats de train explosifs dans le cadre d’un jeu télévisé totalement déjanté. Au programme de BATTLE TRAIN : duels intenses, embranchements, combats de boss, événements spéciaux et enjeux toujours plus élevés contre une galerie d’adversaires mémorables ! Les joueurs peuvent se préparer à vivre une chevauchée inoubliable créée par une équipe talentueuse de développeurs indépendants.

BATTLE TRAIN se déroule dans le cadre du jeu télévisé éponyme, un spectacle complètement fou dans lequel les participants affrontent leurs adversaires dans des combats de train sans pitié. Ils doivent collectionner et jouer des cartes, poser des rails pour débloquer des ressources, protéger leur base et attaquer les structures ennemies. Pour poser des rails, les joueurs doivent jouer des cartes et payer leur coût en ressources. Il leur faudra relier leur réseau à la base d’un autre participant, puis expédier une locomotive remplie d’explosifs pour offrir à leur adversaire un aller simple vers la défaite ! Détruire la base adverse leur permettra de gagner non seulement la partie, mais aussi de nouvelles cartes, des devises pour personnaliser leur deck, des améliorations de train et plus encore. Ils devront améliorer leur locomotive, créer un deck stratégique et se montrer plus malin que leur adversaire pour devenir le Conducteur-président suprême. Une démo gratuite est disponible sur Steam.