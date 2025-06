Lors d’un récent « Letter from the Producer » consacré à l’arrivée de Final Fantasy XVI sur Xbox Series X|S, le producteur Naoki Yoshida et le directeur créatif Kazutoyo Maehiro ont laissé filtrer une information qui a rapidement fait réagir la communauté. Alors qu’ils évoquaient les différentes plateformes où le jeu est disponible, Yoshida a glissé que « seule Nintendo-san reste », en référence au fait que Final Fantasy XVI n’est pas encore sorti sur une console de la firme japonaise. Maehiro a alors ajouté qu’il « ferait de son mieux », alimentant immédiatement les spéculations.

S’il ne s’agit en aucun cas d’une annonce officielle, ce bref échange pourrait indiquer que Square Enix envisage sérieusement un portage de son action-RPG sur la future Nintendo Switch 2. Cela serait cohérent avec la stratégie affichée par l’éditeur cette année : Square Enix a clairement montré son intention de soutenir la nouvelle console de Nintendo avec plusieurs titres déjà annoncés comme Final Fantasy VII Remake Intergrade attendu cet hiver, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles prévu pour septembre, ou encore Dragon Quest I & II HD-2D Remake.

La question qui se pose désormais est celle de la faisabilité. Final Fantasy XVI, qui exploite son propre moteur graphique et propose des combats spectaculaires mettant en scène les Eikons, représente un défi technique important. Toutefois, le jeu dispose déjà d’une compatibilité DLSS sur PC, ce qui pourrait aider à faire tourner le titre sur Switch 2, à la manière de Cyberpunk 2077. Le résultat pourrait ressembler à la version Xbox Series S, avec un framerate bloqué à 30 fps et une forte dépendance au DLSS pour maintenir la fluidité et la qualité visuelle.