Outright Games, le principal éditeur de divertissement interactif familial, en collaboration avec Universal Products & Experiences, a annoncé aujourd’hui Gabby et la Maison Magique : C’est la Fête, le dernier jeu vidéo pour consoles et PC inspiré de la série à succès de DreamWorks Gabby et la Maison Magique et du prochain film Gabby et la Maison Magique : Le Film, qui sortira dans les salles de cinéma du monde entier le 26 septembre 2025.

Cette délicieuse aventure narrative en 3D sera disponible en magasins sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox One/Series X le 19 septembre 2025, distribuée en France par Maximum Entertainment.

Dans Gabby et la Maison Magique : C’est la Fête, les joueurs rejoindront Gabby et son ami félin Pandy Pattes alors qu’ils préparent la fête ultime. En utilisant le chat-scenseur magique, les fans peuvent explorer les pièces vibrantes et fantaisistes de la maison de poupée, chacune débloquant une nouvelle aventure remplie d’activités ludiques, d’exploration et de mini-jeux uniques. Qu’il s’agisse de bricoler avec Maman et Bébé Boîte dans la salle d’artisanat, de danser avec DJ Miaou dans la salle de musique ou de préparer des friandises avec P’tichou dans la cuisine, chaque recoin offre une nouvelle aventure. Les joueurs peuvent jouer en solo ou faire équipe avec un ami en mode coopératif local, en collectant des objets de fête et en débloquant d’adorables tenues pour personnaliser le look de Gabby. Quel que soit le mode de jeu, c’est une fête où tout le monde peut briller !

« Suite à nos précédentes collaborations fructueuses avec Universal Products & Experiences, nous sommes ravis de travailler à nouveau ensemble sur Gabby et la Maison Magique : C’est la Fête », a déclaré Stephanie Malham, directrice générale d’Outright Games. « Gabby et la Maison Magique a inspiré des millions d’enfants dans le monde entier à célébrer la créativité, la résolution de problèmes et l’expression de soi, et nous sommes honorés d’étendre cette expérience à un jeu vidéo vibrant et ludique. »

« Gabby et la Maison Magique est une marque populaire qui ne cesse de croître et qui captive les enfants et engage les parents », a déclaré Bill Kispert, SVP & GM, Games & Digital Platforms chez Universal Product & Experiences. « Le nouveau film Gabby et la Maison Magique se concentre sur le pouvoir du jeu et l’importance de jouer à tout âge, nous sommes donc ravis d’inviter les familles à jouer, à explorer et à s’immerger ensemble dans le monde de Gabby et la Maison Magique : C’est la Fête ».

En 2024, Gabby et la Maison Magique s’est classée au neuvième rang des séries originales les plus regardées, selon Nielsen. Netflix a étendu la série à 100 épisodes au total, la 11e saison débutant sur Netflix en février 2025. Enraciné dans un état d’esprit de croissance, chaque épisode encourage les enfants à penser de manière flexible et à apprendre de leurs erreurs.

Gabby et la Maison Magique est restée dans le top 10 des séries dans 63 pays, consolidant ainsi sa place parmi les plus grandes marques préscolaires au monde. De la ligne de jouets primée à la musique originale, en passant par l’application préférée des fans et la chaîne YouTube en plein essor, Gabby et la Maison Magique continue de captiver le public sur toutes les plateformes.