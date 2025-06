La Switch 2 est sur le marché depuis quelques semaines à peine et a déjà trouvé son public avec des millions d’exemplaires vendus. Si le lancement a été marqué par une offre logicielle plus riche que celle de la Switch en 2017, un point commun subsiste : les studios indépendants sont encore en grande partie à l’écart, faute d’accès aux kits de développement.

Plusieurs développeurs et figures de l’industrie ont partagé leur point de vue auprès de Games Industry, et tous dressent le même constat : obtenir un kit Switch 2 est aujourd’hui un véritable parcours du combattant. Gareth Damian Martin, créateur de Citizen Sleeper 2, confie ainsi qu’il aurait aimé que son titre soit disponible sur Switch 2 dès le lancement, mais cela n’a pas été possible. Il a découvert avec soulagement que le jeu tournait parfaitement en 4K sur la nouvelle machine… le jour même de sa sortie.

Du côté de Tony Gowland, fondateur du studio Ant Workshop, la situation n’est pas une surprise. Selon lui, la disponibilité des kits rappelle fortement celle de la Switch première du nom, où il avait fallu attendre six à sept mois après la sortie pour que les indés commencent à en recevoir. Gowland estime que Nintendo privilégie pour l’instant les projets qui nécessitent les capacités supplémentaires de la Switch 2, notamment parce que la rétrocompatibilité assure déjà un catalogue conséquent pour la console.

Chris Wright, à la tête de l’éditeur Fellow Traveller (Citizen Sleeper 2, 1000xResist), pointe surtout un manque de communication. Comprenant la logique de confidentialité avant un lancement, il aimerait désormais plus de clarté sur les délais et conditions d’accès aux kits pour les studios indépendants. Un calendrier clair leur permettrait de planifier sereinement leurs projets sur Switch 2.

Côté moteurs de jeu, Unity et Unreal Engine sont déjà prêts pour la Switch 2, ce qui ouvre la voie à de futurs projets. Unity a même produit un jeu exclusif, Survival Kids, pour tester sa compatibilité avec la console. Mais là encore, posséder un moteur compatible ne suffit pas sans l’accès officiel aux outils de développement.

Russell Kay, responsable produit senior chez GameMaker, confirme que Nintendo distribue les kits au compte-goutte. Selon lui, le processus suit un rythme habituel pour une nouvelle console, mais la situation pourrait freiner l’arrivée des jeux indés sur la console à court terme. Il se veut cependant rassurant : grâce à la rétrocompatibilité, les joueurs ont déjà accès à une immense bibliothèque et, d’ici un an, le flux de titres conçus pour la Switch 2 devrait être pleinement lancé.

