THQ Nordic prépare son grand rendez-vous estival avec son propre événement : le THQ Nordic Digital Showcase 2025, qui se tiendra le 1er août 2025 à 21h00 (heure française). Bien que complètement indépendant du Summer Game Fest, ce showcase s’inscrira dans cette période estivale riche en annonces et promesses vidéoludiques. Les attentes sont nombreuses autour de cet événement, d’autant que l’éditeur a annoncé une présentation généreuse en nouveautés et en révélations.

Parmi les titres les plus attendus qui pourraient faire parler d’eux durant cette soirée, on retrouve Gothic Remake, qui attise la curiosité des fans du RPG culte depuis plusieurs années. Le très prometteur Titan Quest II pourrait également dévoiler un peu plus de son univers mythologique et de ses mécaniques de jeu. REANIMAL, déjà confirmé sur Nintendo Switch 2, pourrait être l’occasion de découvrir davantage de gameplay ou une date de sortie. Les amateurs de courses musclées guetteront avec impatience des nouvelles de Wreckfest 2, tandis que The Eternal Life of Goldman et Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin suscitent eux aussi une forte attente.

THQ Nordic promet pour ce showcase « un festin d’annonces mondiales en première mondiale, des mises à jour inédites sur des jeux déjà annoncés et quelques surprises dont nous n’avons peut-être pas encore parlé… ou bien si ? ». Le ton est donné : l’événement pourrait bien réserver son lot de révélations marquantes et inattendues.

Le rendez-vous est donc pris : le 1er août, les projecteurs seront braqués sur THQ Nordic et son line-up, qui pourrait bien faire vibrer les joueurs sur Switch, Switch 2 et autres plateformes.