La Nintendo Switch 2 propose de jouer à la quasi intégralité du line-up de la Switch 1 via la rétrocompatibilité, même sans patch.

Plusieurs de ces jeux issus de la ludothèque de la Switch originale ont été passés au crible en vidéo, permettant d’évaluer comment la puissance supplémentaire du nouveau hardware impacte les performances sans le moindre patch.

Frame rate : un bond spectaculaire pour certains jeux

Les gains les plus notables concernent les jeux qui souffraient de limitations côté CPU ou GPU sur la Switch originale.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp : les combats passent d’un 20-40 fps erratique à un solide 60 fps sur Switch 2, alors que la vue « table » reste plafonnée à 30 fps par un cap logiciel. Le frametime est désormais parfaitement stable.

: les combats passent d’un 20-40 fps erratique à un solide 60 fps sur Switch 2, alors que la vue « table » reste plafonnée à 30 fps par un cap logiciel. Le frametime est désormais parfaitement stable. Mario + Rabbids Kingdom Battle : surprise technique majeure, ce titre atteint 60 fps constants sur Switch 2. L’explication vient du VSYNC en double buffer : le jeu était conçu pour 60 fps mais limité à 30 fps faute de puissance sur Switch 1. Aucun patch n’est nécessaire pour ce gain inattendu.

: surprise technique majeure, ce titre atteint 60 fps constants sur Switch 2. L’explication vient du VSYNC en double buffer : le jeu était conçu pour 60 fps mais limité à 30 fps faute de puissance sur Switch 1. Aucun patch n’est nécessaire pour ce gain inattendu. Neo: The World Ends With You : sur Switch 1, le jeu oscille entre 40 et 45 fps en exploration et dépasse à peine les 30 fps en combat. La Switch 2 assure un 60 fps constant, transformant l’expérience de jeu.

: sur Switch 1, le jeu oscille entre 40 et 45 fps en exploration et dépasse à peine les 30 fps en combat. La Switch 2 assure un 60 fps constant, transformant l’expérience de jeu. Cruis’n Blast : de 45-60 fps en boost sur Switch 1 à un 60 fps verrouillé sur Switch 2, même lors des séquences les plus chaotiques.

: de 45-60 fps en boost sur Switch 1 à un 60 fps verrouillé sur Switch 2, même lors des séquences les plus chaotiques. Ninja Gaiden Sigma 2 : les variations entre 40 et 60 fps sur Switch 1 sont complètement gommées ; le 60 fps est désormais maintenu en toutes circonstances.

Cas où les limitations logicielles persistent

Certains titres ne bénéficient pas des avancées matérielles faute de levée des limitations internes :

Skyward Sword HD : bien que 60 fps dans la majorité des situations, les baisses ponctuelles à ~40 fps lors d’effets complexes subsistent sur Switch 2. Ici, c’est le moteur du jeu qui impose ses contraintes.

: bien que 60 fps dans la majorité des situations, les baisses ponctuelles à ~40 fps lors d’effets complexes subsistent sur Switch 2. Ici, c’est le moteur du jeu qui impose ses contraintes. Princess Peach Showtime : les cinématiques pré-rendues restent encodées à 24 fps. Les accros à 0 fps en jeu sont, eux, éradiqués grâce au hardware plus puissant.

: les cinématiques pré-rendues restent encodées à 24 fps. Les accros à 0 fps en jeu sont, eux, éradiqués grâce au hardware plus puissant. Batman Arkham Knight : le frame rate est désormais stabilisé à 30 fps, y compris en Batmobile. Toutefois, l’esthétique reste très dégradée et certains utilisateurs rapportent encore des crashes.

Frame pacing : un apport indéniable à la fluidité

La Switch 2 ne se contente pas de stabiliser le frame rate. Elle corrige également les problèmes de frame pacing présents sur de nombreux jeux, offrant une perception de fluidité bien supérieure.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen : plus aucune saccade ni irrégularité dans le timing des images.

: plus aucune saccade ni irrégularité dans le timing des images. Mario & Luigi: Brothership : le 30 fps capé reste, mais le frame pacing est désormais parfaitement linéaire, sans les micro-hésitations ressenties sur Switch 1.

: le 30 fps capé reste, mais le frame pacing est désormais parfaitement linéaire, sans les micro-hésitations ressenties sur Switch 1. L.A. Noire : le frame pacing capricieux de la version Switch originale est totalement corrigé, donnant un rendu bien plus cinématographique, crucial pour un titre aussi dépendant des animations faciales.

Résolution dynamique : des gains perceptibles

Certaines comparaisons directes mettent en lumière des améliorations de qualité d’image :

Doom Eternal : si la Switch 1 s’appuie fortement sur la résolution dynamique pour maintenir un 30 fps, la Switch 2 tend vers la borne supérieure de ce système, offrant une image sensiblement plus nette, particulièrement visible sur écran 4K.

: si la Switch 1 s’appuie fortement sur la résolution dynamique pour maintenir un 30 fps, la Switch 2 tend vers la borne supérieure de ce système, offrant une image sensiblement plus nette, particulièrement visible sur écran 4K. No More Heroes 3 : le monde ouvert reste peu détaillé, mais les chutes drastiques de frame rate en moto sont éliminées. Le streaming des éléments distants reste toutefois un point faible structurel, non résolu sans portage natif.

Limites actuelles et potentiel futur

La rétrocompatibilité Switch 2, sans patch, révèle donc déjà un énorme potentiel latent, particulièrement pour les jeux bridés par le hardware d’origine. Cependant, certains titres comme Minecraft (45-50 fps dans les hubs peuplés au lieu de 20-25 fps) ou No More Heroes 3 montrent qu’un portage natif pourrait encore optimiser l’expérience. Des titres comme Pokémon Let’s Go bénéficient enfin d’un mode portable fluide, là où la Switch 1 peinait.