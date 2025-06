La nouvelle génération de console Nintendo vous attend à Japan Expo 2025 !

Du 3 au 6 juillet, découvrez l’évolution de la Nintendo Switch sur le stand Nintendo à Japan Expo 2025 (Hall 6), au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte ! Entre amis ou en famille, essayez les toutes dernières nouveautés Nintendo ainsi que des exclusivités en avant-première, affrontez-vous dans des tournois* gratuits organisés sur le stand et prolongez l’expérience en ramenant un souvenir du nouveau Nintendo Pop-Up Store at Japan Expo Paris !

Fêtez le lancement de la Nintendo Switch 2 en testant les dernières nouveautés !

Prêt à montrer qui est le meilleur dans les nouveaux jeux multijoueur ? Mario Kart World : La plus survoltée des courses de kart est de retour sur le stand Nintendo ! Venez tester la nouvelle exclusivité Nintendo Switch 2 et prouver à tout le monde que la star des circuits sur cette nouvelle console… c’est vous ! Affrontez vos proches dans de nouveaux circuits en mode Grand Prix ou sur le tout nouveau mode Survie, et classez-vous parmi l’élite des pilotes du Royaume Champignon ! Drag x Drive : Dans ce nouveau jeu de sport jouable en avant-première sur le stand Nintendo, les règles sont simples : un ballon, deux paniers, deux équipes de trois joueurs et que la meilleure équipe gagne ! Équipez-vous des Joy-Con 2 et de leur mode souris, et renversez vos adversaires avec vos qualités de tireur ! Talents, adresse et dextérité seront les clés de la victoire ! Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV Sur Nintendo Switch 2, Mario sort le grand jeu ! Entre amis ou en famille, découvrez de nouveaux mini-jeux inédits utilisant le mode souris des Joy-Con 2 ! Au menu : escalade en duo ou encore atelier peinture sur des Bob-om !



Envie de découvrir en avant-première les prochaines expériences solo made in Nintendo ? Donkey Kong Bananza : Destruction et exploration… à plein régime ! Découvrez la nouvelle aventure fracassante de Donkey Kong en 3D : explorez un vaste monde qui regorge d’éléments à détruire pour récupérer vos bananes adorées ! Découvrirez-vous tous les secrets du niveau jouable sur le stand avant sa sortie le 17 juillet ? Metroid Prime 4 : Beyond – Nintendo Switch 2 Edition : Nouvelles menaces, nouveaux pouvoirs, nouvelle chasse ! Découvrez en avant-première la version Nintendo Switch 2 du prochain opus de la saga Metroid Prime,avecson viseur via le mode souris et ses 120 FPS! Armés de vos Joy-Cons 2, incarnez la célèbre Samus Aran et faites parler la puissance de votre calibre dans une aventure intersidérale !



Et profitez du stand Nintendo pour découvrir les nouvelles mises à jour de vos jeux préférés, certains classiques du catalogue Nintendo GameCube, ainsi qu’une sélection de jeux éditeurs tiers à paraître sur Nintendo Switch 2, comme Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition, BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster ou encore Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard !

Nintendo Pop-Up Store at Japan Expo Paris

Prolongez votre visite du stand Nintendo en ramenant un souvenir du nouveau Nintendo Pop-Up Store at Japan Expo Paris ! Super Mario, The Legend of Zelda ou encore Animal Crossing, retrouvez des licences iconiques de l’univers Nintendo déclinées en peluches, accessoires, porte-clés, t-shirts etc… Surprise du chef, une sélection de produits exclusifs venant des magasins Nintendo TOKYO et Nintendo OSAKA !

Compétitions et invités surprises

La compétition est à nouveau à l’honneur sur le stand Nintendo ! Inscrivez-vous sur place** pour participer toute la journée aux tournois gratuits*** du tout nouveau Mario Kart World ! Entre amis ou en famille, montrez à tout le monde qui est le meilleur pilote ! Nintendo proposera également des interventions d’invités surprises qui viendront régulièrement partager leur bonne humeur et leur passion du jeu vidéo avec le public !

*hors coût d’accès au festival

** Les règlements des tournois seront disponibles sur le stand et mis en ligne prochainement sur le site nintendo.fr. Tout participant âgé de moins de 18 ans, doit présenter une autorisation de son ou ses représentants légaux pour participer à ces tournois (formulaire disponible sur l’espace Nintendo au salon Japan Expo et sous la forme de fichier électronique sur le site www.nintendo.fr). Le participant et son ou ses représentants légaux doivent justifier de leur identité par la présentation d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)

***hors coût d’accès au festival