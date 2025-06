Découvrez un nouveau jeu vidéo hilarant basé sur la célèbre franchise Chicken Run

Outright Games, premier éditeur mondial de divertissements interactifs pour toute la famille, vient d’annoncer une collaboration avec Aardman, le célèbre studio d’animation indépendant et maintes fois récompensé, à l’origine de Chicken Run et Wallace et Gromit, pour le nouveau jeu d’action et d’infiltration Chicken Run: Commandodu. Basé sur la très populaire franchise Chicken Run et suite directe du film d’Aardman Chicken Run: La menace nuggets sorti en 2023, ce jeu vidéo propose aux joueurs de rejoindre la fine équipe pour sauver le poulailler. Chicken Run: Commandodu sortira le 17 octobre 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

Chicken Run: Commandodu prolonge l’histoire du film Chicken Run: La menace nuggets avec une nouvelle aventure dans laquelle nos héros à plumes doivent empêcher les poulets d’être transformés en nuggets ! Dans la peau des personnages de Chicken Run, les joueurs s’infiltrent au sein de cinq fermes fortifiées et déjouent les nombreuses mesures de sécurité pour sauver les poulets captifs. Il faudra éviter les caméras de sécurité, se faufiler entre les gardes humains au regard perçant ou encore se cacher dans des cônes de signalisation… la discrétion et le sens tactique seront mis à rude épreuve ! En solo ou à deux joueurs en mode coopératif local, les joueurs devront sortir de leur coquille pour que leur mission soit couronnée de succès.

Déjà à l’affiche dans Chicken Run: La menace nuggets, Bella Ramsey et Josie Sedgwick-Davies prêtent une nouvelle fois leur voix à Molly et Frizzle dans Chicken Run: Commandodu. Larry Rickard, scénariste pour Chicken Run: La menace nuggets, a concocté un scénario inédit qui fera découvrir aux joueurs de nouveaux méchants déjantés et une référence surprise au dernier film de Wallace et Gromit. Fort du succès international de Chicken Run: La menace nuggets (plusieurs millions de spectateurs et une place dans le Top 10 mondial), Chicken Run: Commandodu offre aux fans et aux familles une nouvelle histoire palpitante au service d’un jeu passionnant qui va leur voler dans les plumes !

« Nous sommes ravis de collaborer avec Outright Games pour proposer à la communauté une nouvelle aventure Chicken Run. La création d’un jeu aussi ambitieux représente à la fois un défi incroyable et une formidable opportunité d’enrichir l’univers de Chicken Run tout en renforçant l’image de la marque, pour le plus grand plaisir des fans de longue date comme des nouveaux venus. » explique Sean Clarke, directeur d’Aardman.

« C’est un vrai plaisir pour nous de travailler avec Aardman sur Chicken Run: Commandodu, le premier jeu vidéo Chicken Run depuis 25 ans », explique Stéphanie Malham, directrice d’Outright Games. « Le jeu est véritablement fidèle au style visuel d’Aardman, reconnaissable entre tous, et nous avons hâte de voir les fans de tout âge découvrir ce nouveau chapitre de la grande histoire de Chicken Run et tenter de maîtriser le chaos qui caractérise cette nouvelle aventure. »